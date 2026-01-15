Alpitour, torna lo spot anti cliché “Luoghi comuni cercasi”

Alpitour torna on air con la campagna “Luoghi comuni cercasi”. Attraverso gli spot, il brand racconta con ironia come una vacanza Alpitour vada ben oltre i classici cliché: un invito a sfatare gli stereotipi legati alla vacanza in villaggio e valorizzare l’esperienza in chiave contemporanea.

Quello messo in campo da Alpitour è un investimento importante, per una campagna che mira a raggiungere sempre più italiani e imprimere un’ulteriore accelerazione in termini di consideration grazie a una presenza continuativa e massiva nei periodi chiave dedicati alla scelta delle vacanze. Un piano media da oltre 5 milioni di euro e una programmazione on e offline dal 18 gennaio fino a giugno 2026. L’anteprima della campagna, focalizzata sul target famiglia, è già on air sulle principali emittenti tv.

«Con questa campagna vogliamo continuare a innovare il linguaggio del turismo organizzato, puntando su creatività e autenticità. Il nostro obiettivo è rafforzare la relazione con i viaggiatori, raccontando il valore distintivo di Alpitour attraverso contenuti capaci di sorprendere e coinvolgere, con toni divertenti. Abbiamo investito in modo significativo per garantire una comunicazione di impatto, che consolidi la leadership del brand e apra nuove prospettive di crescita», commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer.

Anche in questi nuovi flight, il protagonista sarà un vacanziere pronto a mettere in discussione falsi miti sulle vacanze in villaggio: dagli animatori, al buffet, allo stare sempre e solo chiusi in villaggio, fino allo sport. Messaggi chiari e diretti, pronti a raccontare agli spettatori che in realtà la vacanza con Alpitour è tutt’altro che un luogo comune e, proprio come per lo scorso anno, tutta la filosofia della campagna sarà raccontata e racchiusa nella line “nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni”. Al pubblico, quindi, non resta che partire e scoprire cosa significa vivere una vacanza con Alpitour.

Lo spot, nato da un’idea creativa di Tbwa\Italia, con la produzione di Withstand e regia di William9, sarà disponibile nei formati video da 30” e 15”.

Qui la landing della campagna “Luoghi comuni cercasi”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour