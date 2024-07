American Airlines ordina 100 motori elettrici a idrogeno

Impegno green per American Airlines che ha annunciato di aver stipulato un accordo di acquisto condizionato con ZeroAvia, l’innovatore per un’aviazione pulita, per 100 motori elettrici a idrogeno destinati ad alimentare gli aerei jet regionali con zero emissioni in volo, a eccezione del vapore acqueo.

American ha inoltre aumentato il suo investimento in ZeroAvia. La compagnia ha effettuato il suo primo investimento in ZeroAvia nel 2022 e ha partecipato anche al round di finanziamento di serie C della società. L’accordo per i motori giunge in seguito al memorandum d’intesa che le società hanno annunciato nel 2022.

In questi mesi ZeroAvia sta sviluppando motori elettrici a idrogeno (alimentati da celle a combustibile) per aerei commerciali che offrono il potenziale di emissioni in volo prossime allo zero. L’azienda sta testando in volo un prototipo per un aereo da 20 posti e sta progettando un motore per aerei più grandi, come il Bombardier CRJ700 che American opera su alcune rotte regionali.

«Per far progredire la transizione dell’aviazione commerciale verso un futuro a basse emissioni di carbonio è necessario investire in tecnologie promettenti, tra cui forme alternative di propulsione – ha spiegato Robert Isom, ceo di American Airlines – E questo annuncio contribuirà ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie necessarie per alimentare il nostro settore e a sostenere il nostro impegno a rendere American una compagnia aerea sostenibile, in modo da poter continuare a fornire servizi ai passeggeri per i decenni a venire».

L’investimento e l’impegno condizionato all’acquisto di nuove tecnologie per i motori contribuiscono infatti all’obiettivo di American di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050. Negli ultimi anni, American ha effettuato il più ampio rinnovamento della flotta nella storia dell’aviazione commerciale che, attualmente, le consente di avere la flotta mainline più giovane di qualsiasi altra grande compagnia aerea statunitense e di migliorare l’efficienza dei consumi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di American Airlines