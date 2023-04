Apre a Fiumicino la nuova Primeclass Lounge al Terminal 1

Una nuova significativa inaugurazione all’aeroporto internazionale di Fiumicino: si tratta della Primeclass Lounge, situata nel Terminal 1, progettata per soddisfare sia i viaggiatori d’affari che il segmento leisure. Realizzata da Tav Operation Services, società che opera già in 19 Paesi con 86 lounge, il nuovo spazio ospita servizi esclusivi come la combinazione di area bar premium e menu à la carte.

Per l’amministratore delegato di Tav Operation Services, Güçlü Batkın: «L’apertura della Rome Primeclass Lounge è un passo significativo verso l’offerta ai nostri clienti di un viaggio end-to-end. L’Aeroporto di Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci è da tempo impegnato a migliorare il proprio customer journey accogliendo milioni di passeggeri ogni anno e noi vogliamo contribuire a questa ambizione con il pieno impegno per il nostro massimo livello di qualità del servizio. Offriremo ai nostri ospiti una varietà di scelte con proposte migliorate per ristorazione, convenienza, benessere e sostenibilità».

Con una superficie di 410 metri quadrati e una capienza di 77 posti a sedere, la sala è progettata per offrire ai viaggiatori il massimo del comfort e della comodità. Logisticamente dispone di tre aree di sosta separate, tra cui un privé. Dal punto di vista del design, lo spazio presenta interni ispirati a superfici lineari lisce e curve per consentire un ambiente rilassante.

La lounge offre anche un’ampia selezione di cibo, un menu à la carte e bevande d’autore servite nell’area bar dedicata per tutto il giorno. Situata a soli 10 minuti di distanza da HelloSky Air Rooms, offre anche un ambiente ideale per i momenti del pre-imbarco.

Tav Operation Services, consociata di Tav Airports Holding e Group Adv, è tra i principali fornitori globali di servizi aeroportuali e di ospitalità di viaggio.