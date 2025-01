Arabia Saudita, debutta il treno italiano di lusso “Dream of the Desert”

Quattordici carrozze, 34 suite di lusso. È il progetto firmato dall’architetto Aline Asmar d’Amman dello studio Culture in Architecture per Arsenale Spa, società italiana di ospitalità luxury, e le Ferrovie dell’Arabia Saudita (Sar). Presentato ufficialmente, in occasione delle iniziative sul territorio, Dream of the Desert è il primo treno italiano a cinque stelle in Arabia Saudita.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Sar, Arsenale, il ministero della Cultura Saudita, l’Autorità saudita per il Turismo e il Development Authorities Support Center, unisce l’innovazione del design italiano con l’autenticità del patrimonio culturale saudita, ridefinendo il concetto di viaggio ferroviario di lusso.

Paolo Barletta, ceo del Gruppo Arsenale, ha dichiarato: «Quando abbiamo concepito per la prima volta Dream of the Desert, il nostro obiettivo era creare un’esperienza di viaggio senza pari, che conducesse gli ospiti in un’indimenticabile avventura attraverso il cuore dell’Arabia Saudita. Questo progetto è più di un semplice treno di lusso; è un’esperienza immersiva che fonde design raffinato curato dall’eccellente visione di Aline Asmar d’Amman, e tradizioni culturali. Siamo orgogliosi di questo risultato e non vediamo l’ora di accogliere i nostri primi ospiti a bordo. Dream of the Desert inizierà le operazioni entro la fine del terzo trimestre del 2026».

In linea con la Visione Saudita 2030, l’iniziativa mira a sviluppare il turismo di alta gamma e a promuovere, attraverso l’eccellenza del design italiano, la cultura locale. In collaborazione con il ministero della Cultura, il treno offrirà anche programmi culturali, permettendo ai passeggeri di approfondire le tradizioni saudite. L’Autorità saudita per il Turismo e il Centro per il Supporto alle Autorità di Sviluppo stanno lavorando su itinerari esclusivi, progettati per integrarsi perfettamente con il viaggio, offrendo agli ospiti un’opportunità unica di esplorare il cuore del patrimonio saudita.

Così il ceo delle Ferrovie dell’Arabia Saudita (Sar), Bashar bin Khalid AlMalik: «Crediamo che il nostro ruolo vada oltre la gestione di una rete ferroviaria. Stiamo attivamente puntando ad attrarre investimenti globali per sviluppare soluzioni di trasporto avanzate che supportino la crescita economica e la connettività regionale. Il treno Dream of the Desert è un esempio di questa dedizione, dimostrando come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa creare esperienze rivoluzionarie nel trasporto di lusso. Con questo progetto, stiamo stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza dei servizi, combinando comfort e sofisticatezza per posizionare l’Arabia Saudita tra le principali destinazioni mondiali per il viaggio ferroviario di lusso».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Arsenale Spa