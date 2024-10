Arriva CarTes, guida per il turista enogastronomico sostenibile in Italia

È stata presentata in anteprima alla fiera di Rimini CarTes, la Carta per il turista enogastronomico sostenibile: una sorta di vademecum che propone una vacanza nel nostro Paese green e sostenibile nel rispetto delle comunità sociali e del territorio visitato.

Dopo la preview, la Carta sarà pubblicata ufficialmente il 18 ottobre in Moldova e sarà diffusa tra gli Stati membri, tradotta nelle lingue locali, cominciando da Grecia, Erzegovina e Moldova.

Partecipano all’iniziativa otto organizzazioni nazionali e internazionali: l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico (Aite), l’Associazione Nazionale Città del Vino, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, Terranostra-Coldiretti, Iter Vitis, Unpli – Unione delle pro loco italiane- , e l’Associazione consulta nazionale dei Distretti del Cibo.

Le piattaforme Divinea, Foody e Winedering si occuperanno di pubblicizzare la Carta a chi prenota le esperienze tramite le loro app e Iter Vitis porterà il progetto all’attenzione internazionale.

Per Roberta Garibaldi, presidente di Aite: «La Carta per il turista enogastronomico sostenibile è un vademecum per fare esperienza in modo sostenibile dell’enogastronomia di un territorio un passaggio necessario perché, in media, l’impatto dei turisti sull’ambiente è stimato essere tre volte superiore a quello generato dai residenti, forbice che tende ad allargarsi soprattutto nelle destinazioni dei Paesi emergenti. L’esigenza diventa ancora più urgente in tema di turismo enogastronomico, dove la sostenibilità è un driver sempre più importante nella scelta delle esperienze capaci di generare attenzione e stimolare la partecipazione».

La Carta rappresenta un primo step di un percorso più ampio mirato alla creazione di una rete di consapevolezza e collaborazione che stimoli l’intero comparto agroalimentare e vitivinicolo italiano, dall’essere un’eccellenza in termini produttivi e sostenibili, a divenire un riferimento nell’ambito turistico grazie alla diffusione di buone pratiche e modelli di comportamento virtuosi.

Seguirà un secondo step in primavera con il lancio di un concorso volto a premiare i turisti che adottano comportamenti sostenibili nel turismo enogastronomico, è prevista l’implementazione di un tool per città e aziende per valutare il proprio livello di sostenibilità e scegliere la migliore certificazione in base ai propri bisogni tra quelle esistenti a livello europeo curato da Acta – Sensi Contemporanei.

CarTes, sarà veicolata al pubblico attraverso un sito internet dedicato all’iniziativa, sarà sulle pagine dei principali social media e avrà una campagna nazionale di comunicazione multimedia curata da PG&W. Ma soprattutto saranno le reti social media e i siti istituzionali dei tanti attori coinvolti ad offrire il perfetto palcoscenico dell’iniziativa.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di CarTes