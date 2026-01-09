Bahamas, aperto il beach club Paradise Island di Royal Caribbean

Il 23 dicembre scorso Royal Beach Club Paradise Island Bahamas di Royal Caribbean ha accolto i suoi primi ospiti con una giornata al mare all inclusive.

L’inaugurazione ufficiale è arrivata pochi giorni dopo la cerimonia di taglio del nastro alla quale hanno partecipato funzionari locali e dirigenti della compagnia di crociere per celebrare il percorso che, a partire da aprile 2024, ha portato alla realizzazione della destinazione sviluppata grazie a una partnership pubblico-privata unica nel suo genere con il governo delle Bahamas, realizzata i secondo i criteri di sostenibilità.

Al beach club si può trascorrere una giornata all inclusive in spiaggia tra tre diverse aree: la Family Beach, la Chill Beach e Party Cove, dove gli ospiti possono ballare al ritmo della musica dei dj set e prendere un drink a The Floating Flamingo, il swim-up bar più grande del mondo.

Nel pass è incluso anche tutto il necessario per una giornata in spiaggia: ombrelloni e sedie a sdraio, armadietti e asciugamani, wifi e transfer di andata e ritorno a bordo di cinque colorate imbarcazioni.

«Che si tratti di una giornata di relax sulle due spiagge incontaminate dell’isola o di un’elettrizzante festa in spiaggia presso il bar a bordo piscina più grande del mondo, abbiamo dato vita a una destinazione in grado di soddisfare ogni esigenza – ha sottolineato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean – L’apertura del nostro primo Royal Beach Club introduce un nuovo tipo di esperienza balneare, ed è solo l’inizio di quello che ci attende con il nostro portafoglio di destinazioni in continua espansione».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean