Beachcomber lancia la campagna “Be”: in vacanza per essere se stessi:

“Be” You – “Be” Happy – “Be” Free. Sono le tre declinazioni di “Be”, la nuova campagna di comunicazione lanciata da Beachcomber Resorts & Hotels.

“Cosa e chi rendono una vacanza indimenticabile? Cosa e chi trasformano una vacanza in uno di quei momenti che porterai con te nell’animo per sempre? Provare emozioni indimenticabili, esprimere se stessi, trasformare i propri desideri in realtà, vivere esperienze che ti raccontano, ti rigenerano, ti arricchiscono, condividere con i tuoi cari e con chi ti accoglie luoghi meravigliosi, in grado di lasciare un segno indelebile”.

Questa per Beachcomber è l’anima di “Be”, una campagna in linea con i valori di condivisione del Gruppo, che invita gli ospiti a un’esperienza in grado di appagare tutti i sensi.

“Be” si declina in una serie di immagini e headline che: raccontano le esperienze su misura per esprimere la propria individualità (“Be” You); celebrano la cura di ogni singolo momento da condividere con chi ami per creare ricordi senza fine (“Be” Happy); incoraggiano la scoperta di sé trasformando ogni giorno in un’avventura (“Be” Free); e, attraverso una serie di altri soggetti a tema, pongono l’attenzione sull’unicità delle esperienze che si possono vivere in ogni singolo hotel, grazie alla sua personalità, alla sua atmosfera e al suo microcosmo in cui si riconosce sempre tutto ciò che racchiude l’isola.

La nuova campagna “Be” di Beachcomber Resorts & Hotels invita gli ospiti – famiglie, coppie, amanti del cibo o dell’avventura, sportivi o sostenitori del relax – a vivere una vacanza su misura, disegnata per sentirsi se stessi, qui e ora.

“BE”: VISIONE, EVOLUZIONE, CONCEPT

Si pensa che una vacanza abbia un inizio e una fine, ma Beachcomber ha sempre voluto capovolgere questa visione, cercando di lasciare un ricordo in grado di rimanere con i suoi ospiti per sempre.

L’intento del Gruppo, con “Be”, è raccontare il cuore di ciò che ognuno di noi desidera sentire, vivere e condividere durante una vacanza, e portare a casa con sé dopo.

E lo fa attraverso il vissuto dei luoghi in cui si trovano i suoi hotel: la penisola di Le Morne, patrimonio dell’Unesco, la laguna del Parco Marino di Blue Bay, la spiaggia di Grand Sable e la mezzaluna di Trou aux Biches, solo per citarne alcune.

Lo fa anche attraverso la gentilezza, il sorriso e l’incondizionata ospitalità dei suoi artigiani, attraverso piccoli gesti che fanno la differenza, il suo impegno green e il melting pot di una destinazione unica che trova un’interpretazione straordinaria in ognuno dei suoi hotel.

La nuova campagna conferma il valore della bellezza dei luoghi e delle persone, gli artigiani, che sono gli elementi che distinguono Mauritius; ma va oltre, raccontando il caleidoscopio di esperienze che diventano i pezzi del puzzle di una vacanza, che ha come unico obiettivo interpretare i desideri e le aspettative di ognuno degli ospiti assecondandone le sfaccettature.

Scoprire nuovi sapori, rilassarsi in piscina, lasciarsi coccolare dalle mani dei terapisti, imparare uno sport o praticare una delle proprie passioni, ammirare un tramonto con i piedi nella sabbia, conoscere gli artigiani. Ogni momento vuole essere un’occasione per riconnettersi con ciò che è veramente importante: essere pienamente se stessi.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Beachcomber