BizAway arruola l’head of engineering Fabio Bianchi

BizAway, scaleup friulana specializzata in business travel, punta ancora una volta all’implementazione delle proprie competenze interne in ambito tecnologico con l’ingresso del nuovo head of engineering, Fabio Bianchi.

«Tecnologia e assistenza, questo il binomio vincente che ci contraddistingue – commenta Flavio Del Bianco, cofounder e cto di BizAway – E proprio per questo abbiamo deciso di arricchire il nostro team con un professionista come Fabio Bianchi, perché crediamo che le sue competenze in ambito informatico e la sua sensibilità verso le esigenze dei clienti rispecchino l’anima della scaleup».

Fabio Bianchi dopo la laurea triennale in informatica all’Università degli studi di Milano-Bicocca, e un intenso periodo di consulenza software in diversi ambiti come la logistica e i sistemi bancari, si è specializzato nello sviluppo di prodotti digitali e piattaforme SaaS (Software as a Service). Per circa sette anni ha collaborato con aziende internazionali tra Amsterdam e Sydney.

Nel 2018, Fabio Bianchi rientra in Italia e prosegue il proprio percorso professionale ricoprendo ruoli strategici, organizzativi e di leadership all’interno di aziende travel e fashion. In quest’ultimo settore ha guidato l’intero dipartimento tecnologico per l’avviamento e la crescita di un marketplace B2C e B2B di prodotti made in Italy a livello mondiale.

«Mi sono sempre confrontato con differenti startup, e ritengo che la proattività sia il pane quotidiano per far evolvere e muovere velocemente qualsiasi tipo di azienda. Questa è una delle caratteristiche che mi hanno fatto avvicinare a BizAway – spiega Fabio Bianchi – E soprattutto la forte ricerca in ambito tecnologico al servizio delle persone e del settore è stato l’elemento che maggiormente mi ha attratto della realtà. Una vision che mi accomuna alla scaleup e che guiderà il mio lavoro e quello del mio team».

La foto di Fabio Bianchi è stata inviata dall’ufficio stampa di BizAway