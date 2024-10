Foliage mon amour: fughe tra i colori dell’autunno Arriva quel momento dell’anno in cui la natura si tinge di sfumature, le chiome degli alberi vibrano dal giallo al rosso e sono sempre di più gli estimatori dei viaggi... The post Foliage mon amour: fughe tra i colori dell’autunno first appeared on ViaggiOff.

Archeologia, la realtà virtuale fa rivivere la Tomba del tuffatore di Paestum A Paestum arriva un visore a 360° per esplorare la Tomba del tuffatore in gigapixel: l'esplorazione virtuale sarà disponibile il 1° e novembre presso lo stand del ministero della Cultura...

Vamos a Formentera: otto chiringuito eco-friendly aperti in inverno Da simbolo dell'estate a luoghi d'incontro per tutto l'anno: se dire chiringuito fa pensare subito a un tuffo al mare e alle vacanze agostane, a Formentera questa sensazione si può...