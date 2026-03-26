Boscolo-Nikon insieme per i viaggi fotografici

Boscolo-Nikon insieme per i viaggi fotografici
26 Marzo 07:00 2026

Boscolo ha presentato la nuova linea di viaggi fotografici nata dalla collaborazione con Nikon School Exclusive Experience e i Master Photographer di FotoVideoAcademy Italia. «Un viaggio che diventa un’esperienza vera, un’occasione di imparare qualcosa di nuovo e di vedere la destinazione con uno sguardo diverso», ha commentato Salvatore Sicuso, direttore commerciale di Boscolo Tours.

«Questi itinerari sono un modo per avvicinare gli appassionati di fotografia al viaggio e gli appassionati di viaggio alla fotografia», ha aggiunto Sicuso. «Volevamo creare degli itinerari capaci di distinguersi, e la fotografia era la risposta giusta: è universale, è coinvolgente e trasforma ogni destinazione in qualcosa di memorabile».

Il concept dei nuovi itinerari prevede la presenza di un team di fotografi professionisti, con decenni di esperienza nel fotoreportage, autori di libri e collaboratori delle principali riviste di settore, ad accompagnare i viaggiatori. Professionisti che conoscono le destinazioni e sanno portare il gruppo «nel posto giusto al momento giusto», per esperienze altrimenti inavvicinabili.

In più, i gruppi sono composti da un massimo di 14/15 persone, per consentire ai partecipanti di essere seguiti nel loro percorso fotografico in maniera più personale e approfondita.

Il programma prevede brevi lezioni sul campo e workshop serali su temi fotografici specifici. Al termine di ogni tour, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione Nikon School e una copia del volume fotografico del viaggio, realizzato con i migliori scatti dei partecipanti.

I viaggi in programma porteranno i clienti in Uzbekistan, Vietnam, Brasile, Islanda e Bolivia. Tutti i viaggi Boscolo in collaborazione con Nikon School Exclusive Experience sono consultabili sul sito Boscolo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Boscolo Tours
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