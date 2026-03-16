Business travel, +35% nell’utilizzo del treno in Italia

Il treno non è più soltanto una alternativa all’aereo sulle tratte brevi: è diventato una scelta strutturale nel business travel. Lo confermano i dati di BizAway, tra le principali realtà europee nel settore dei viaggi aziendali, che registra un +35% nell’utilizzo del treno in Italia da parte dei propri clienti, nell’ultimo anno. Un incremento significativo, che riflette un cambiamento profondo nelle priorità delle aziende, sempre più orientate verso modelli di mobilità sostenibile e coerenti con le proprie strategie Esg.

TENDENZA SOSTENIBILITÀ

Nel 2025, la sostenibilità ha guidato le scelte dell’84% dei viaggiatori. Questa tendenza si riflette anche nel segmento corporate, dove le imprese sono chiamate a misurare e ridurre l’impatto ambientale delle trasferte.

Negli ultimi anni, le policy Esg sono diventate centrali nelle agende aziendali. Secondo il Global Esg Monitor 2024 di Kpmg, oltre il 70% delle grandi imprese europee ha rafforzato i propri obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 3, che includono anche i viaggi di lavoro.

«Il business travel non è più soltanto una voce di costo da ottimizzare, ma un ambito strategico su cui intervenire per migliorare le performance ambientali e con quelle anche la reputazione aziendale», ha dichiarato Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway. «La possibilità di tracciare le emissioni, comparare le opzioni di trasporto e favorire scelte più sostenibili diventa quindi un elemento chiave per le aziende e la crescita nell’utilizzo del treno tra i nostri clienti non è un dato casuale, ma il segnale di un cambiamento strutturale nel modo in cui le aziende concepiscono il business travel».