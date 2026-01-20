Canada, ripartono in estate i voli diretti Air Transat dall’Italia

Voli diretti da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal da aprile fino a ottobre 2026. Air Transat presenta nella Capitale i collegamenti Italia-Canada per la prossima estate. Votata come “Migliore compagnia aerea viaggi vacanze al mondo” agli Skytrax World Airline Awards 2025, Air Transat consolida ulteriormente la sua posizione in Italia, offrendo fino a 18 voli diretti a settimana.

Dal 17 aprile al 24 ottobre Roma-Toronto con 3 voli a settimana, dal 18 giugno saranno 6 e dal 23 luglio voli giornalieri. Dal 2 maggio al 12 settembre Venezia-Toronto: 2 voli a settimana (martedì e sabato) e dall’8 giugno 3 voli a settimana (lunedì, martedì e sabato. Dall’11 giugno al 1° ottobre Lamezia-Toronto: un volo a settimana (giovedì), l’unico collegamento no-stop dalla Calabria.

Air Transat permette ai viaggiatori di raggiungere anche Montréal nel cuore dell’Est canadese con voli diretti da Roma a partire dal 18 aprile fino ad ottobre 2026, offrendo voli giornalieri in alta stagione.

Dal 18 aprile al 24 ottobre Roma-Montréal: 5 voli a settimana e dal 19 giugno voli giornalieri. Dal 2 maggio al 12 settembre è anche possibile viaggiare a Montréal con voli in connessione via Toronto operati da Air Transat: 3 voli a settimana fino ad ottobre A completare l’offerta totale per il Canada, la compagnia mette a disposizione i voli in connessione con Québec City da Roma e Venezia e voli in codeshare con il vettore partner per l’Ovest del Canada verso destinazioni come Vancouver e Calgary.

I voli diretti dall’Italia intercontinentali sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico, configurati in 2 classi di servizio o Economy Class e Club Class.

«Air Transat è presente ininterrottamente sul mercato italiano da oltre 38 anni, un legame che ha permesso di costruire partnership strategiche con tutto il comparto del trade – osserva Tiziana Della Serra, managing director & head sales and marketing di Rephouse che rappresenta Air Transat in Italia – La programmazione 2026 rafforza l’offerta di voli diretti dall’Italia verso Toronto e Montréal, le città più iconiche del Canada dell’Est proponendo un prodotto che si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo. A bordo i passeggeri possono contare su un servizio di qualità in Economy Class e Club Class, con tariffe pensate per ogni esigenza».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Rephouse