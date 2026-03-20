Caro fuel, voli sotto choc – L’analisi

Nel pieno di una nuova fiammata del prezzo del carburante legata alla guerra in Iran, il trasporto aereo manda al mercato un segnale solo in apparenza contraddittorio: la domanda regge, in alcuni casi accelera, ma la redditività resta esposta a uno choc che potrebbe scaricarsi rapidamente su tariffe, supplementi e gestione della capacità. È questo il messaggio che arriva dai principali vettori Usa, che hanno rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi del primo trimestre, segnalando che la forza della domanda sta compensando, almeno in parte, l’impatto dell’aumento del costo del jet fuel e delle turbolenze operative legate alla stagione invernale.

L’OUTLOOK DI DELTA

Delta Air Lines è tra i casi più indicativi. Il ceo Ed Bastian ha spiegato alla Cnbc che il vettore ha finora assorbito un impatto da circa 400 milioni di dollari nel quarto trimestre a causa del contesto attuale, ma che la domanda è stata «davvero molto forte», tanto da spingere la compagnia a migliorare le aspettative sui ricavi. L’aumento delle entrate, ha osservato Bastian, sta compensando non solo il rialzo del costo del carburante, ma anche una stagione invernale particolarmente difficile, segnata da tempeste e discontinuità operative.

Delta aveva inizialmente previsto per i primi tre mesi del 2026 una crescita delle vendite fino al 7% e un utile adjusted compreso tra 50 e 90 centesimi per azione. Ora, la compagnia indica una crescita dei ricavi nel range delle high single digits, quindi nella parte alta della forchetta a una cifra, nonostante il contesto geopolitico destabilizzante.

AMERICAN AIRLINES, CRESCITA INCREDIBILMENTE FORTE

Ancora più marcato il miglioramento previsto da American Airlines, che in una comunicazione al mercato ha indicato un aumento dei ricavi complessivi superiore al 10%, contro una previsione precedente compresa tra il 7% e il 10%. Anche in questo caso, la leva principale è una domanda giudicata più robusta del previsto. Il ceo Robert Isom ha parlato di una crescita «incredibilmente forte» nel primo trimestre e di una dinamica destinata a proseguire nel corso dell’anno, pur ammettendo un impatto negativo sui costi di circa 400 milioni di dollari, dovuto in parte proprio al rincaro del carburante.

JETBLUE E SOUTHWEST

Anche JetBlue si è mossa nella stessa direzione, alzando le previsioni sul fatturato operativo. In precedenza, la compagnia indicava una variazione compresa tra stabile e +4%; ora, prevede una crescita tra il 5% e il 7%.

Più prudente, ma comunque rassicurante, la posizione di Southwest Airlines. Il ceo Bob Jordan ha dichiarato che la previsione comunicata a gennaio, in occasione dei risultati del quarto trimestre, è «pienamente in linea» con l’andamento attuale. Southwest vede una forza diffusa dei ricavi, sostenuta anche dai nuovi prodotti e dalle iniziative commerciali recentemente introdotte, pur riconoscendo che il rialzo del prezzo del carburante resta una variabile imprevedibile.

IL PESO DEL JET FUEL

Per leggere correttamente questi numeri bisogna partire da un dato strutturale: il jet fuel è la seconda voce di costo per le compagnie aeree e pesa per oltre un quinto dei costi complessivi, a seconda del modello di business e del network del singolo vettore. Quando il prezzo del petrolio accelera, il costo operativo delle compagnie cambia in tempi molto rapidi. Da qui, la crescente attenzione del mercato verso la capacità dei vettori di scaricare almeno una parte dei rincari sui prezzi finali, senza compromettere i volumi.

Non a caso, già all’inizio di marzo, Kirby (ceo di United) aveva avvertito che un aumento delle tariffe aeree sarebbe stato probabile, proprio per coprire il maggior costo del carburante. È un passaggio centrale anche per il comparto distributivo: se la fase di fuel inflation dovesse protrarsi, è ragionevole attendersi una maggiore tensione sui prezzi, in particolare sulle rotte dove la domanda premium e corporate garantisce alle compagnie un maggior potere di pricing.

C’È CLIENTELA E CLIENTELA

La fotografia che emerge dagli aggiornamenti societari racconta però anche un’altra tendenza: non tutta la domanda è uguale, e la composizione del traffico diventa decisiva nel determinare la capacità di resistenza dei vettori. Delta, per esempio, sottolinea che gran parte dei suoi ricavi proviene da una clientela a maggiore capacità di spesa e da clienti corporate, segmenti che tendono a mantenere una propensione al viaggio più stabile anche in contesti macroeconomici incerti. Un elemento che conferma come, nella fase attuale, la qualità dei ricavi conti almeno quanto il volume.

Bastian ha aggiunto un dato molto significativo sul fronte commerciale: Delta ha registrato otto dei dieci migliori giorni di vendita della sua storia in questo trimestre, e cinque di questi si sono concentrati nelle ultime due settimane. Ancora più rilevante il fatto che, nonostante il conflitto in corso, ricavi e prenotazioni risultino in aumento del 25% anno su anno, indicativo della capacità del mercato di assorbire shock esterni quando il desiderio di viaggio resta elevato.

RESILIENZA, NON INVULNERABILITÀ

Il quadro emerso suggerisce tre considerazioni. La prima è che la domanda, soprattutto nei segmenti a più alta resa, continua a sostenere i conti delle compagnie e riduce il rischio di un immediato deterioramento dei risultati. La seconda è che il caro-carburante non scompare affatto dai radar: semplicemente, in questa fase, viene neutralizzato da ricavi migliori del previsto. La terza è che, se la crisi geopolitica dovesse durare più a lungo, i vettori potrebbero intensificare gli interventi su prezzi, surcharges, capacità e gestione del network.

In altre parole, il settore aereo sta dimostrando resilienza commerciale, ma non invulnerabilità finanziaria. Le major Usa segnalano che il consumatore continua a viaggiare e che il business travel offre ancora un contributo importante. Tuttavia, il vero test arriverà nei prossimi mesi: se il prezzo del carburante resterà su livelli elevati, la sfida non sarà più solo mantenere la domanda, ma difendere i margini.