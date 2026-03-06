Jet fuel, impennata storica.

Quanto costa la guerra

Il caos assoluto. Non solo in aria, per gli attacchi missilistici. E non solo a terra, per gli aerei fermi e i turisti bloccati. È il caos assoluto anche per l’aumento senza freni del prezzo del jet fuel, che non fa che aggiungere un ulteriore problema a un quadro già complesso.

Il prezzo del carburante per gli aerei è salito ai massimi degli ultimi quattro anni, a causa della guerra nell’area del Golfo Persico che sta riducendo le scorte e bloccando i voli in tutta la regione. A parlarne è il Financial Times.

PREMIUM PRICE ALLE STELLE

Il prezzo del jet fuel nell’Europa nord-occidentale, che contribuisce a definire i prezzi contrattuali con le principali compagnie aeree a livello globale, è aumentato del 12%, giovedì, raggiungendo i 1.416 dollari alla tonnellata, il livello più alto dal giugno 2022, secondo l’agenzia di prezzi Argus, estendendo i guadagni di questa settimana al 71%. Il premio di prezzo rispetto al greggio Brent è salito a circa 97 dollari al barile, un massimo storico. Il premium price per il carburante per aerei di riferimento asiatico rispetto al Brent è balzato a 200 dollari al barile, giovedì, prima di stabilizzarsi nuovamente a 80 dollari al barile, rispetto a un livello pre conflitto di 20-25 dollari al barile.

«Questo è il caos assoluto», ha affermato June Goh, analista del mercato petrolifero della società di materie prime Sparta, riferendosi all’aumento dei prezzi. «Non ci saremmo mai aspettati che il carburante per aerei potesse costare il doppio del petrolio greggio». E c’è anche chi già specula sul prezzo dei biglietti aerei.

L’interruzione nello Stretto di Hormuz sta limitando sia il greggio, utilizzato per produrre carburante per aerei, sia il prodotto stesso, riducendo le forniture per il settore dell’aviazione. Argus stima che circa il 40% del carburante per aerei europeo passi attraverso lo stretto, con il Kuwait come principale fornitore.

Le variazioni dei prezzi si verificano in concomitanza con la ripresa di un numero maggiore di voli in Medio Oriente e con la scelta di alcuni operatori aerei di rifornirsi al di fuori del Golfo per evitare carenze localizzate causate dalla guerra.

OMAN, SNODO CRUCIALE

A Muscat, in Oman – che è passato dall’essere uno degli aeroporti più silenziosi della regione a uno dei più trafficati – alcune operazioni di rifornimento sono state interrotte, causando ritardi nei voli, secondo diverse persone che operano a terra. I ritardi nei rifornimenti a Muscat hanno spinto alcuni operatori di jet a fermarsi e rifornirsi a Riyadh o al Cairo durante il tragitto verso l’aeroporto di Muscat per rispettare i propri orari, ha affermato Charles Robinson di EnterJet, un marketplace per voli con jet privati.

Un altro gruppo di charter di jet privati ​​ha dichiarato di aver spostato le operazioni nella capitale saudita, a causa della congestione a Muscat e delle difficoltà nel reperire carburante.

«Con potenziali ritardi nei rifornimenti e nei servizi di assistenza a terra, si rischia di perdere slot di partenza», ha affermato Robinson. «In tal caso, si potrebbe verificare un ritardo di molte ore per i passeggeri e l’equipaggio, quindi molti operatori stanno optando per una sosta per il rifornimento durante il tragitto per evitare questi ritardi». Altri voli stanno decollando in tutta la regione, mentre le compagnie aeree cercano di rimpatriare le decine di migliaia di passeggeri ancora bloccati.

Il traffico aereo a Muscat ha superato i livelli precedenti allo scoppio del conflitto. Mercoledì. sono decollati o atterrati 273 voli, secondo i dati di Flightradar24, superando i 248 dello scorso venerdì.

UN PROBLEMA PER L’EUROPA

Il carburante per aerei può essere prodotto solo dalle raffinerie, a differenza di altri prodotti come benzina, olio combustibile e gasolio, che possono essere miscelati in una certa misura, ha affermato Goh.

L’Europa, che nel tempo ha ridotto la sua capacità di raffinazione, è probabilmente quella che ne risentirà di più, ha affermato Benedict George di Argus. «Poiché le aziende e i Paesi asiatici sono così preoccupati per il proprio approvvigionamento, il prezzo che l’Europa dovrebbe pagare per ottenere carburante per aerei extra dall’Asia è astronomicamente alto. Nessuno sa quanto potrebbe salire», ha affermato.