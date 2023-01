Case vacanza in Puglia: i privati ne possono affittare al massimo tre

In Puglia, i privati potranno affittare al massimo tre case vacanza ai turisti.

È in vigore la nuova normativa della Regione Puglia che riguarda appartamenti e strutture ricettive non alberghiere.

“La modifica – si legge nella comunicazione della Regione – aggiunge e consente la forma di gestione non imprenditoriale o occasionale per persone senza organizzazione di impresa, per un massimo di tre immobili abitativi da destinare ai turisti per affitto. Non cambiano le norme sulle attività svolte in forma imprenditoriale”.

Tutte le strutture, comprese quelle alberghiere, devono essere presenti nel “Registro regionale delle strutture ricettive” per ricevere il codice identificativo, obbligatorio per semplificare i controlli delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta.