Cathay, utili in rialzo: 1,17 miliardi di euro nel 2024

Secondo anno consecutivo di solidi risultati finanziari per il Gruppo Cathay, grazie alla domanda di cargo, ai volumi dei passeggeri, al prezzo del carburante e alla maggiore efficienza dei costi rispetto all’anno precedente.

Il Gruppo ha registrato un utile attribuibile di 9,9 miliardi di dollari di Hong Kong (1,17 miliardi di euro) nel 2024, a fronte di un utile di 9,8 miliardi di dollari nel 2023. Le compagnie aeree e le filiali del Gruppo Cathay, escluse le voci eccezionali, hanno registrato un utile attribuibile di 8,8 miliardi di dollari di Hong Kong per l’intero anno 2024, contro un utile di 9,2 miliardi di dollari di Hong Kong nel 2023.

Patrick Healy, presidente del Gruppo Cathay, ha dichiarato: «Questo secondo anno consecutivo di solide performance finanziarie è una testimonianza dell’eccezionale impegno e dedizione dei nostri team globali. Ci ha permesso di completare i buyback, pagare i dividendi ai nostri azionisti, premiare il nostro personale e impegnare investimenti sostanziali che miglioreranno l’esperienza dei nostri clienti e andranno a beneficio del nostro hub domestico, Hong Kong».

Cathay Cargo ha ottenuto ottimi risultati nel 2024, soprattutto nella seconda metà dell’anno, grazie alla forte domanda di e-commerce. Complessivamente, il tonnellaggio di merci è stato superiore dell’11% e lo yield del 3% circa rispetto al 2023.

VOLUME DI PASSEGGERI PIÙ ELEVATO, YELD PIÙ BASSO

Per quanto riguarda il volume di passeggeri, Cathay Pacific e Hk Express insieme hanno trasportato oltre il 30% in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, con l’aggiunta di un maggior numero di voli sul mercato, lo yield dei passeggeri (o ricavi medi generati per chilometro di passeggeri – Rpk) ha continuato a normalizzarsi come previsto. Cathay Pacific ha registrato un calo dello yield del 12%, mentre per Hk Express il calo è stato ancora più marcato, con una diminuzione del 23% rispetto all’anno precedente, a testimonianza dell’intensa concorrenza sulle rotte regionali.

Cathay è impegnata nella sua strategia a doppio marchio per servire al meglio clienti con esigenze diverse, con Cathay Pacific come compagnia aerea premium a servizio completo e Hk Express come compagnia aerea a basso costo. Cathay ha fiducia nel modello di business del vettore low-cost Hk Express nel lungo termine, con il suo impegno a offrire tariffe basse e più scelte di destinazione per i clienti. Ci si può aspettare un percorso verso una redditività sostenuta, dato che la compagnia aerea continua a crescere e ad aumentare la propria efficienza.

Sebbene le compagnie aeree del gruppo Cathay abbiano volato di più, il carburante è stato meno costoso: il prezzo unitario medio del carburante in aereo (escluso il fuel hedging) è stato inferiore di oltre il 9% rispetto all’anno precedente. Inoltre, con l’aumento dei volumi di passeggeri e, il gruppo Cathay è stato in grado di distribuire i costi fissi su una base più ampia, con una conseguente diminuzione del 4,5% del costo per tonnellata-chilometro disponibile (Atk), escluso il carburante, rispetto al 2023.

GLI INVESTIMENTI

«Siamo fiduciosi nel futuro – ha detto poi Healy – e rimaniamo fermamente impegnati a rafforzare l’hub internazionale dell’aviazione di Hong Kong, incrementando la capacità di trasporto aereo e cargo e migliorando l’esperienza dei clienti. I nostri risultati finanziari ci danno la fiducia necessaria per impegnarci a investire oltre 100 miliardi di dollari di Hong Kong, in concomitanza con il lancio del sistema a tre piste. Abbiamo già iniziato a prendere in consegna oltre 100 aeromobili di nuova generazione. Stiamo inoltre continuando ad espandere il nostro network globale, avendo già annunciato 11 destinazioni aggiuntive per il 2025 e altre in arrivo. Insieme, Cathay Pacific e Hk Express opereranno servizi passeggeri verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo entro quest’anno».