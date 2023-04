ChatGpt ritocca la privacy e prepara il ritorno in Italia

Ora ChatGpt consente di disattivare la cronologia delle chat, in modo tale che le conversazioni senza autorizzazione non potranno essere utilizzate per addestrare e migliorare il tool di OpenAi. A comunicarlo è la stessa azienda sul suo sito web, che introduce anche una nuova opzione di esportazione dati nelle proprie impostazioni: “gli utenti riceveranno un file con la chat e altre informazioni rilevanti via email”, si legge in una nota.

ChatGpt conserverà le nuove conversazioni per 30 giorni. In tale lasso di tempo procederà a esaminarle solo quando necessario per monitorare eventuali abusi, prima di eliminarle definitivamente.

“Stiamo anche lavorando a un nuovo abbonamento business per i professionisti che necessitano un maggiore controllo sui propri dati”, spiega ancora OpenAi. Anche qui ciascun dato degli utenti finali delle aziende non verrà utilizzato per addestrare ChatGpt per impostazione predefinita.

La mossa di ChatGpt in ambito di sicurezza dei dati sembra essere una prima risposta all’Italia e al Garante della privacy, che a inizio aprile ha bloccato temporaneamente il chatbot di intelligenza artificiale generativa con un elenco di richieste da soddisfare entro il 30 di questo mese.

Secondo il Garante, ChatGpt – che prosegue comunque la sua scalata nel travel internazionale – ha effetturato una raccolta illecita dei dati degli utenti italiani. In ballo ci sarebbe anche la questione minori e filtri per la verifica dell’età degli utenti.

È notizia recente, infine, l’intento di Elon Musk di lanciare il chatbot TruthGpt, un progetto che si porrebbe l’obiettivo di creare “la massima intelligenza artificiale in cerca di verità, che si spera faccia più bene che male”.