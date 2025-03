Civitatis affida il prodotto a Spitzer (ex Amazon)

Civitatis ha annunciato la nomina di Andres Spitzer come nuovo chief product officer. Spitzer, ex Amazon, si concentrerà sul miglioramento della scalabilità, sull’espansione della crescita B2B e B2C e sul miglioramento dell’esperienza del cliente.

Questa nomina fa parte della strategia ambiziosa di crescita di Civitatis, a seguito dell’investimento da 50 milioni di dollari da parte di Vitruvian Partners, annunciato a giugno scorso per alimentare l’espansione e l’obiettivo di crescita del 40% delle vendite per il 2025.

Spitzer entra in Civitatis da Amazon, dove ha ricoperto il ruolo di head of product & engineering per Amazon Business, guidando i product manager e supervisionando lo sviluppo strategico del prodotto. Prima di entrare in Amazon è stato imprenditore, fondando una software house nel 2001 e cofondando Bluemove, una startup di car sharing acquisita poi da Europcar nel 2012.

«Siamo entusiasti di accogliere Andres in Civitatis. La sua leadership nel prodotto e nell’ingegneria, unita alla sua esperienza imprenditoriale, lo rende il candidato ideale per continuare il nostro percorso di crescita – ha dichiarato Alberto Gutiérrez, ceo di Civitatis – La sua esperienza nel rendere scalabili settori complessi e frammentati sarà fondamentale per perfezionare le nostre offerte B2B e B2C, espandere la nostra presenza globale e migliorare l’esperienza dei nostri partner e clienti».

«Il settore delle attività è intrinsecamente complesso e frammentato, con ogni prodotto che presenta sfide operative uniche – ha commentato Andres Spitzer – In Civitatis, puntiamo a semplificare questa complessità attraverso tecnologie scalabili, garantendo esperienze senza soluzione di continuità sia per i clienti B2C che per i partner B2B. Non vedo l’ora di contribuire alla prossima fase di crescita e innovazione di Civitatis».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Civitatis