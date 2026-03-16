Club Med apre le vendite dell’inverno 2026/27

Club Med apre le pre-registrazioni per l’inverno 2026-2027, offrendo la possibilità di pianificare con anticipo la propria vacanza al mare o in montagna per soggiorni compresi dal 28 novembre 2026 al 29 maggio 2027.

Aperte fino al 22 marzo, le pre-registrazioni permettono di iniziare a pianificare la vacanza con una prima stima dei prezzi e una panoramica su destinazioni e tipologie di soggiorno, in vista dell’apertura vendite in programma dal 24 al 27 marzo. Durante questi quattro giorni sarà possibile accedere a riduzioni fino al –20% su un’ampia selezione di sistemazioni, tra cui camere Superior, Deluxe e Suite, oltre a ville, appartamenti e chalet.

L’inverno 2026-2027 si arricchisce anche di nuove destinazioni nel portfolio Club Med. Tra le principali novità figurano Borneo e Sudafrica, due aperture che ampliano ulteriormente l’offerta del brand verso mete dal forte richiamo naturalistico.

Il Borneo, nuova destinazione nel Sud-Est asiatico, offre un’esperienza immersiva nel cuore della natura tropicale, tra foreste pluviali, biodiversità straordinaria e spiagge incontaminate. In Sudafrica, invece, Club Med inaugura South Africa Beach & Safari, nel KwaZulu-Natal: una proposta che combina soggiorni sull’Oceano Indiano con esperienze safari presso il Vikela Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari, permettendo di alternare giornate al mare a immersioni nella natura africana.

Grande protagonista dell’inverno resta la montagna, con l’offerta neve di Club Med che si distingue grazie alla formula Premium All Inclusive, che comprende skipass, lezioni di sci e snowboard fino a 25 ore a settimana, après-ski e numerose attività sportive e di relax.

Tra le destinazioni di montagna, Club Med Pragelato Sestriere nelle Alpi italiane, con accesso diretto al comprensorio sciistico della Vialattea e un’atmosfera autentica tra chalet alpini, e Serre Chevalier nelle Alpi francesi, rinomato per il suo ampio comprensorio sciistico e per piste adatte a sciatori di ogni livello.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Club Med