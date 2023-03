Club Med, prenotazioni al +76% per il prossimo inverno

Aspettative ampiamente superate per Club Med sul fronte prenotazioni per l’inverno 2023-2024. Registrato un aumento del 76% rispetto al 2022. La settimana di apertura delle prenotazioni per le vacanze invernali segna inoltre un nuovo record e si attesta come il periodo in cui Club Med ha registrato più prenotazioni negli ultimi dieci anni. Aumenta anche il numero dei clienti, che crescono del 65% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda le scelte dei viaggiatori italiani, dai dati dell’operatore emerge che le mete a lungo raggio tornano a essere le più richieste dagli italiani, segnando un aumento del 60% rispetto alle vendite della stagione invernale 2022-2023.

Le Maldive si confermano meta preferita, posizionandosi al primo posto. Seguono la Repubblica Dominicana, Guadalupa e Seychelles. La vera novità è però la forte richiesta verso le destinazioni di montagna, che vedono un aumento delle prenotazioni del 154% rispetto all’anno precedente. L’85% delle prenotazioni effettuate riguardano il periodo natalizio e Capodanno, un dato che conferma la ritrovata voglia di viaggiare degli italiani durante le festività.

«Siamo al di sopra del livello del 2019, che è già stato un anno storico – commenta Rabeea Ansari, managing director Sud Europa e mercati emergenti – Si tratta di un record di vendite nella storia di Club Med sul mercato italiano, a dimostrazione che il nostro prodotto e le nostre destinazioni si adattano alle attuali esigenze degli italiani. Quello che ci dicono i clienti italiani è che l’offerta Premium All Inclusive di Club Med rassicura e dà la garanzia che tutto andrà bene, dal viaggio al soggiorno. 75 anni di esperienza e conoscenza dell’all inclusive hanno una forte impronta e gli italiani lo sanno».

RECRUITING. Intanto Club Med ha avviato la campagna di recruiting per la stagione primavera-estate. L’operatore cerca 1.430 talenti a livello globale, di cui 250 nella zona dell’Europa del sud (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo). Sono disponibili diverse posizioni in vari resort d’Europa situati in posti di mare e di montagna, nel settore alberghiero e della ristorazione, dell’assistenza all’infanzia, dello sport, del benessere, dell’arte e dell’intrattenimento, delle vendite o delle professioni di supporto.