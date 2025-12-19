Come formare talenti (e viaggiatori) della Gen Z

VOICE OF LEADER – Un profondo cambiamento generazionale sta rimodellando il panorama del turismo e dell’ospitalità. La Generazione Z (nata tra la metà degli anni ’90 e l’inizio del 2010) sta emergendo simultaneamente come il nuovo segmento di clienti e come la nuova forza lavoro del settore. Le loro aspettative, i loro valori e i loro comportamenti differiscono dalle generazioni precedenti, creando al tempo stesso sfide e straordinarie opportunità per i leader e i formatori dell’ospitalità.

Comprendere questo doppio ruolo è fondamentale. La Gen Z non è semplicemente un altro gruppo demografico. Sono nativi digitali, viaggiatori socialmente consapevoli e professionisti pragmatici che cercano scopo, crescita ed equilibrio. Ora che prendono il centro della scena, il settore deve adattarsi, così come devono farlo le istituzioni che formano i leader di domani.

Per la Gen Z, viaggiare non è un lusso riservato a occasioni speciali; è una parte fondamentale dell’espressione personale e del benessere. Cercano esperienze significative e autentiche che siano in linea con i loro valori. Sostenibilità, trasparenza e immersione culturale sono fattori decisivi nella scelta di dove soggiornare e cosa vivere.

A differenza delle generazioni precedenti, si aspettano un’integrazione digitale senza soluzione di continuità lungo tutto il viaggio: dalla prenotazione alle interazioni in struttura. Eppure desiderano anche una connessione umana autentica. La sfida per i brand dell’ospitalità è quindi duplice: offrire un’esperienza fluida e potenziata dalla tecnologia senza perdere il calore emotivo che definisce la vera ospitalità.

Come dipendenti, la Gen Z porta con sé aspettative altrettanto distintive. Valorizzano ambienti in cui la loro voce conta, dove la leadership è accessibile e dove l’apprendimento è continuo. Le strutture gerarchiche tradizionali hanno scarso appeal. Cercano luoghi di lavoro che premiano la creatività, abbracciano la diversità e supportano la flessibilità.

Inoltre, la Gen Z sceglie i datori di lavoro in base allo scopo: vuole lavorare per organizzazioni che rispecchiano la loro etica e contribuiscono positivamente alla società. Per le aziende dell’ospitalità, ciò richiede un cambiamento di mentalità, favorendo culture basate sulla fiducia, sull’empowerment e sullo sviluppo personale.

Preparare i futuri leader a questa nuova realtà inizia molto prima del loro ingresso nel settore. Le scuole di hospitality svolgono un ruolo cruciale nel fornire agli studenti la mentalità e le competenze necessarie: non solo per servire i viaggiatori della Gen Z, ma anche per collaborare efficacemente con colleghi della stessa generazione.

Ciò si traduce in un approccio educativo che unisce rigore accademico ed esperienza pratica, esposizione interculturale e un forte focus sullo sviluppo personale. Gli studenti imparano a navigare negli ecosistemi digitali, a gestire team diversificati e a creare esperienze per gli ospiti basate su autenticità, risonanza emotiva e senso di scopo. Altrettanto importante, partecipano a lavori di squadra multiculturali, progetti imprenditoriali e sfide reali del settore che rispecchiano le aspettative della loro generazione.

La convergenza della Gen Z come ospiti e come forza lavoro segna un momento di trasformazione per il nostro settore. La loro influenza sta ridefinendo gli standard, accelerando l’innovazione e mettendo in discussione norme consolidate da tempo. Chi saprà adattarsi alle loro aspettative, con sincerità, agilità e visione, plasmerà la prossima era dell’ospitalità.

Il futuro appartiene alle organizzazioni e alle istituzioni che comprendono una semplice verità: la Gen Z non è la generazione di domani; è già la generazione di oggi. E prepararsi a loro significa adottare un modello di ospitalità più digitale, più umano e più orientato allo scopo che mai.