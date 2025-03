Confcommercio rielegge presidente Carlo Sangalli

Confcommercio ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli alla presidenza della confederazione per il prossimo quinquennio. Europa, responsabilità, partecipazione e innovazione sono le parole chiave della nuova consiliatura. Si tratta di un rinnovo che sancisce la continuità dell’impegno di Confcommercio a sostegno delle imprese del terziario di mercato in un momento di grande incertezza e di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali. Trasformazioni che richiedono anche un’accelerazione dei cambiamenti organizzativi del sistema confederale.

Nel suo intervento all’assemblea, il presidente Sangalli ha delineato gli ambiti di intervento prioritari della nuova consiliatura che, nel rispetto dei principi di responsabilità, partecipazione e innovazione, si pone tra gli obiettivi la valorizzazione della rete territoriale e di categoria, lo sviluppo di strumenti concreti per supportare sempre di più il sistema imprenditoriale e, più in generale, il rafforzamento dell’azione sindacale rispetto ai temi cruciali per il futuro del Paese: dalle grandi riforme strutturali alla trasformazione digitale con l’intelligenza artificiale generativa, dalla sostenibilità ambientale, economica e sociale alle strategie per rendere le città più vivibili e competitive. Sarà, inoltre, determinante la valorizzazione del contributo delle imprese del terziario di mercato a una nuova e più avanzata fase del progetto europeo.

Ottantotto anni, comasco, Sangalli è stato parlamentare dal 1968 al 1992, ricoprendo anche la carica di sottosegretario al Turismo e Spettacolo dal 1976 al 1978. È stato vice presidente della Fondazione Cariplo da aprile 1998 a maggio 2019 e presidente di Unioncamere dal 2018 al 2021. È alla guida della Confcommercio dal 2006.

Tra i primi a congratularsi, il ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha commentato: «La sua autorevolezza e capacità di anticipare i cambiamenti sono garanzia di un futuro prospero per i settori cruciali dell’economia italiana. La sua leadership rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le imprese attive nel commercio, nel turismo, nei servizi, nei trasporti e nella logistica, così come per la cultura e le professioni, che oggi più che mai necessitano di innovazione e supporto per affrontare le sfide globali. Auguro a Carlo Sangalli un nuovo mandato ricco di successi e risultati per il bene della nostra nazione».

A stretto giro anche le congratulazioni del presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. “La sua leadership e la sua visione – si legge in una nota – sono state fondamentali per il settore del turismo, specialmente in questi anni di trasformazione e innovazione. Assieme continueremo a rafforzare le imprese che rappresentiamo. Sono orgoglioso di essere stato confermato nel Consiglio confederale, un riconoscimento che si tradurrà in un impegno continuo, soprattutto nella rete territoriale di Fiavet Confcommercio, cuore dell’economia italiana del turismo”.