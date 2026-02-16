Costa e le due minicrociere al Festival di Sanremo con Max Pezzali

Costa Crociere ritorna, per il quinto anno consecutivo, al Festival di Sanremo.

Per l’edizione 2026 Costa Toscana si trasforma in uno straordinario palco sul mare nella suggestiva Baia di Sanremo, con un ricco programma che va dall’Opening, con uno spettacolo piromusicale memorabile, al grande ritorno del Deejay Time, fino alle cinque serate speciali con protagonista Max Pezzali.

Le due minicrociere, in programma dal 21 al 25 febbraio e dal 25 febbraio al 1° marzo, saranno un’occasione unica per vivere tutta la magia del Festival della canzone italiana dal mare.

La nave partirà da Genova sabato 21 febbraio e raggiungerà la Baia di Sanremo la mattina di domenica 22 febbraio. Qui gli ospiti potranno scendere a terra e respirare il clima festoso della Città dei Fiori, poi la sera via ad un Opening Party d’eccezione, con la nuova edizione dell’esclusiva Sea Destination “Sanremo Bay – Waves of Music” un suggestivo show piromusicale – realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo – che illuminerà la Baia.

Imperdibili le esibizioni del 22 febbraio di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, i leggendari “Fab 4” di Radio Deejay nel Teatro Colosseo di Costa Toscana, che diventerà una grande pista da ballo con musica anni 90. Dopo l’Opening party e l’evento Deejay Time del 22 febbraio, il percorso musicale continua il 23 febbraio con Divas on Fire, che porta a bordo le vibes scintillanti delle grandi voci femminili della musica internazionale.

«Costa innova per natura – sottolinea Francesco Muglia, chief commercial officer, svp di Costa Crociere – Ogni progetto è un’occasione per sperimentare e creare valore, sempre in coerenza con la nostra strategia di piattaforma “Wonder’ Sea&Land“, incentrata sulla meraviglia di vivere le destinazioni di terra e di mare da un punto di vista davvero unico: il mare. Anche a Sanremo portiamo questo approccio, la nave è un modo unico per vivere il Festival da una prospettiva davvero sorprendente, quello della baia di Sanremo».

MAX PEZZALI GUEST STAR

Ma la vera novità di questa edizione è la presenza di Max Pezzali, unica guest star a bordo di Costa Toscana, protagonista di un progetto che accompagnerà tutte le serate del Festival.

Dal 24 al 28 febbraio prenderà infatti vita “Max Forever – The Party Boat” in collegamento con il Teatro Ariston. Si parte con la Disco Night del 24 febbraio, per rivivere gli anni della dance più autentica, alle atmosfere ispirate ai set dei film western, in perfetto stile Old West del 25 febbraio. E ancora, dal mondo pop digitale e total denim di Jolly Blue del 26 febbraio, alla nostalgia iconica di Happy Days del 27 febbraio, fino a Love Boat, il 28 febbraio, che chiuderà la settimana con eleganza e romanticismo, celebrando i lenti che hanno segnato intere generazioni.

«Max Forever – The Party Boat di Max Pezzali – conclude Muglia – è un progetto di brand integration straordinario e complesso, il più iconico nel nostro Paese – frutto di un intenso lavoro congiunto tra Costa, Rai, Rai Pubblicità, il management dell’artista, le agenzie partner e molti altri stakeholder – che quest’anno introduce un elemento inedito: una residency di cinque serate con un’unica guest star. Un progetto di questa portata conferma il valore della partnership con il Festival di Sanremo, che rinnoviamo per il quinto anno, come asset strategico per il brand e leva fondamentale per evolvere il nostro modo di fare intrattenimento».