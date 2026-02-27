Crociere, restyling di Msc Poesia per il debutto in Alaska

Al via le operazioni di restyling per Msc Poesia. La nave è pronta a entrare nel bacino di carenaggio del Palumbo Malta Shipyard, a Malta. Si prevede che i lavori di rinnovamento saranno completati ad aprile, in tempo per la stagione di debutto in Alaska.

Al termine dei lavori, Msc Poesia – la seconda nave dopo la gemella Msc Magnifica della classe Musica a essere sottoposta a un importante restyling – ospiterà a bordo l’Msc Yacht Club con 69 suite eleganti, servizi privati e maggiordomo disponibile 24 ore su 24.

Tra le novità, due ristoranti tematici: Butcher’s Cut, autentica steakhouse in stile americano, e Kaito Sushi Bar, ispirato all’Estremo Oriente.

Il progetto comprenderà inoltre una Msc Aurea Spa completamente ridisegnata e la Msc Gym powered by Technogym, con barberia per gentleman, diversi studi per allenamenti, un’area Aurea all’aperto e il Top 15 Exclusive Solarium.

Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, ha dichiarato:«Il restyling di Msc Poesia riflette il nostro continuo impegno a investire nella flotta per offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti. Il progetto testimonia la volontà di Msc Crociere di garantire la migliore esperienza possibile e servizi moderni. Siamo orgogliosi di portare a bordo di Msc Poesia l’Msc Yacht Club, nuovi ristoranti e molte altre novità, offrendo più scelta e più comfort che mai, in vista della stagione inaugurale in Alaska».

L’ammodernamento di Msc Poesia fa parte del programma di aggiornamento e refitting più ampio intrapreso da Msc Crociere nell’ultimo decennio gestito internamente dal Dipartimento Tecnico di Msc Crociere.

All’inizio di questo mese, la compagnia ha annunciato l’apertura del suo Yacht Club anche su Msc Musica e Msc Orchestra: una volta completati questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica – Poesia, Magnifica, Musica e Orchestra – avranno il servizio esclusivo

IN VIAGGIO VERSO L’ALASKA

Da maggio a settembre 2026, Msc Poesia offrirà itinerari di 7 notti in Alaska con partenza da Seattle, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Questi gli scali principali:

Ketchikan, Alaska: città nota come la capitale della pesca. Il quartiere storico Creek Street ospita negozi e gallerie artigianali, mentre la città è famosa per le collezioni di autentici totem;

Icy Strait Point, Alaska: prima destinazione crocieristica di proprietà indigena, immersa in 23.000 acri di spiagge e foresta pluviale. Offre la zip line più lunga al mondo, piattaforme per osservare orsi bruni, whale watching, danze tradizionali, lezioni di cucina, kayak e molto altro. Comprende museo, negozi locali in un ex impianto di lavorazione del salmone del 1912 e ristoranti con specialità di mare e birre artigianali;

Tracy Arm, Alaska: uno spettacolare fiordo che conduce ai ghiacciai Sawyer, con scogliere alte 900 metri, cascate, colonie di foche e possibilità di avvistare orsi;

Juneau, Alaska: capitale dello Stato, accessibile solo via mare o aria. Offre paesaggi montani, siti storici e l’esperienza di cercare l’oro come ai tempi della corsa del 1880. Dal porto parte la funivia Goldbelt Tram, che porta a 550 metri sul Monte Roberts;

Victoria, Columbia Britannica: capitale della Columbia Britannica, rinomata per i giardini colorati, l’architettura in stile britannico (tra cui il Parlamento e l’Empress Hotel) e la ricca fauna marina;

Nell’estate 2026/2027 la nave sarà operativa tra Caraibi e America Centrale con partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc