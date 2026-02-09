Cyberattacco russo agli hotel di Cortina: risolve Blastness

Le Olimpiadi di Milano-Cortina, inaugurate venerdì sera, sono state sotto attacco degli hacker russi, tentativo fortunatamente sventato dalla intelligence di Blastness.

Tra gli obiettivi, anche alcuni alberghi dell’area ampezzana, oltre che diverse sedi del ministero degli Esteri, a partire da quella di Washington.

IL CASO HOTEL DE LA POSTE

Nella lista delle strutture colpite, l’Hotel de la Poste, di Cortina d’Ampezzo. Qui, a garantire la sicurezza dei dati sensibili è stato l’intervento di Blastness, la travel-tech italiana specialista nella fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere.

In risposta alla segnalazione ricevuta dalla struttura colpita, Blastness, che da oltre vent’anni opera nello sviluppo di soluzioni digitali per l’ospitalità e nel supporto tecnologico alle aziende, ha attivato immediatamente i propri protocolli di sicurezza per mitigare l’attacco e garantire la continuità delle operazioni.

L’intervento ha incluso l’adozione di soluzioni di filtraggio e protezione del traffico, insieme a misure per ridurre l’impatto sui servizi online, tutelando l’esperienza degli utenti e l’infrastruttura del cliente.

«In un contesto di crescente complessità delle minacce informatiche, soprattutto in periodi di grande rilevanza nazionale come quello delle Olimpiadi – commenta Andrea Delfini, ceo di Blastness – è fondamentale per le aziende turistiche investire in soluzioni resilienti e nella partnership con fornitori tecnologici in grado di fornire competenze avanzate in ambito cyber. Blastness continua ad investire nella sicurezza informatica con l’obiettivo di dotare gli alberghi clienti di sistemi che rispondano ai più elevati standard di sicurezza del mercato e ottenere le certificazioni riconosciute nel settore».

Prosegue Delfini: «Si inserisce in questa direzione la scelta di adottare un’infrastruttura cloud enterprise Microsoft Azure che, accompagnata dalla reingegnerizzazione dei software, ha segnato un investimento strategico per Blastness, in linea con le soluzioni tecnologiche utilizzate dai grandi player internazionali. Un progetto concluso ma in continua evoluzione, sostenuto da investimenti costanti per garantire innovazione, solidità e capacità di crescita nel lungo periodo».

Blastness consolida così il suo impegno nell’accompagnare i propri partner nel percorso di rafforzamento della sicurezza digitale, favorendo l’adozione di infrastrutture cloud gestite, sistemi di protezione avanzata come Cloudflare e soluzioni proattive di monitoraggio e risposta.