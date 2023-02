Da Sanremo lo spot Costa: “Uno spettacolo che gira il mondo”

Dopo il successo dello scorso anno, Costa Crociere conferma il suo legame con Sanremo e il suo Festival con una brand integration che prevede la presenza della nave Smeralda nei collegamenti dall’Ariston come “palco sul mare” e uno spot dedicato.

“La musica ha il potere di unire le persone”, racconta in una nota Costa. Il nuovo spot, che va in onda su Rai 1 in tutte le serate del Festival, si basa proprio su questa idea. Ascolto dopo ascolto, la musica viaggia, di nave in nave, oltre i confini italiani, nelle destinazioni visitate dalla compagnia: “uno spettacolo che gira il mondo”, recita la line finale dello spot.

La canzone scelta per questo viaggio è un brano simbolo della musica italiana, nonché un grande classico che racconta il mondo del mare: “Legata a un granello di sabbia” di Nico Fidenco, a cui Costa rende omaggio. Insieme alla canzone, che fa da filo conduttore alla storia, ci sono altri due grandi protagonisti. Il primo è Salmo, ospite del Festival in collegamento dal “palco sul mare” di Costa Smeralda, che ha anche remixato la canzone di Nico Fidenco appositamente per lo spot.

La canzone fa il giro del mondo: passiamo a Costa Diadema nei fiordi norvegesi, poi ci troviamo a Dubai, per poi andare in Grecia e nei Caraibi. Alla fine, torniamo a bordo di Costa Smeralda nelle acque di Sanremo, dove il DJ set di Salmo ha preso vita. Il richiamo della musica e della festa sono così forti da contagiare anche Amadeus, l’altro grande protagonista dello spot, che viene sorpreso a ballare nel suo camerino prima di entrare in scena.

«Costa Crociere con quest’operazione dà impulso a un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese – ha dichiarato Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere – Lo spot lo abbiamo voluto totalmente integrato con l’operazione che ci vede partner del Festival. Una coerenza che parte dal concept della campagna legato alla musica che crea un viaggio di emozioni in giro per il mondo a bordo delle nostre navi, e arriva fino alla presenza dei talent più legati a questa brand integration: Salmo e Amadeus».

Il nuovo spot di Costa per Sanremo nasce da un’idea creativa dell’agenzia Dude. È stato realizzato in tre differenti formati, 60”, 30” e 6”, e ha esordito su Rai 1 il 7 febbraio, durante la prima serata del Festival. Sarà on air per tutta la settimana, oltre che in televisione con l’appuntamento serale del Festival, anche sulle principali piattaforme digitali e social, quali YouTube, Meta e Tiktok. Nello stesso periodo la campagna sarà on air anche sul mezzo Digital Out Of Home, attraverso una domination di Piazza Gae Aulenti a Milano. La pianificazione media è stata curata da Mindshare Italia.