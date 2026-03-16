Direttiva pacchetti, via libera dall’Europarlamento

Via libera del Parlamento europeo alla nuova regolamentazione sui pacchetti turistici. È stata approvata in via definitiva la riforma che di fatto allarga il campo di applicazione della direttiva. L’Europa introduce regole più chiare su cosa costituisce un pacchetto, rafforza il diritto dei viaggiatori al rimborso, limita l’uso dei voucher e stabilisce tempi precisi per la gestione dei reclami e dei rimborsi.

«Queste norme aggiornate proteggeranno i consumatori quando qualcosa va storto con il loro pacchetto turistico – ha dichiarato il relatore del testo in Aula, il socialista maltese Alex Agius Saliba – e si tratta di un passo importante per rafforzare la fiducia nel mercato del turismo organizzato e garantire un equilibrio più solido tra tutela dei consumatori e sostenibilità del settore».

Le nuove norme intendono rendere più semplice e trasparente per il viaggiatore il meccanismo delle combinazioni di servizi di viaggio che costituiscono un pacchetto turistico, nello specifico al momento e alle modalità con cui la combinazione di servizi viene prenotata. Nel caso sempre più frequente di un acquisto online in cui processi di prenotazione collegati consentono di combinare servizi offerti da operatori diversi. le operazioni simili saranno considerate un pacchetto se il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri operatori e il contratto per tutti i servizi è concluso entro 24 ore. E se la società che organizza il viaggio invita il cliente a prenotare altri servizi aggiuntivi, dovrà anche informarlo dell’eventualità che questi servizi non costituiscono un pacchetto con quelli già prenotati.

DEFINIZIONE PIÙ CHIARA

In buona sostanza la direttiva aggiornata, chiarisce quando una combinazione di servizi (volo, hotel, noleggio auto, etc.) costituisce un pacchetto. In particolare anche le prenotazioni online tramite processi collegati tra diversi operatori possono essere considerate pacchetto. Ciò avviene, ad esempio, quando il primo operatore trasmette i dati del cliente ad altri fornitori e i servizi vengono prenotati entro 24 ore. Con questa novità si è voluto evitare che operatori digitali aggirino le tutele sostenendo che si tratta di servizi separati.

NUOVE REGOLE SUI VOUCHER

La riforma disciplina in modo preciso i voucher per viaggi cancellati (molto diffusi durante la pandemia), stabilendo principi chiave: il consumatore può rifiutare il voucher e chiedere rimborso in denaro entro 14 giorni; i voucher hanno validità massima di 12 mesi; se non utilizzati alla scadenza, devono essere rimborsati integralmente o per la parte residua; non possono limitare la scelta dei servizi acquistabili.

PIÙ DIRITTI PER CANCELLAZIONI ED EVENTI STRAORDINARI

Rafforzato poi il diritto dei viaggiatori ad annullare senza penali quando eventi straordinari incidono significativamente sul viaggio (ad esempio crisi sanitarie, disastri naturali, conflitti). Questo punto mira a evitare le incertezze giuridiche emerse durante il Covid-19. In generale gli operatori dovranno indicare chiaramente se i servizi venduti costituiscono o meno un pacchetto; fornire informazioni più chiare sui diritti del viaggiatore, sui rimborsi e sull’assistenza; ed evitare pratiche commerciali che possano creare confusione tra pacchetti e servizi singoli.

MAGGIORE PROTEZIONE IN CASO DI FALLIMENTO

La revisione approvata dal Parlamento Ue rafforza le garanzie per i consumatori se l’organizzatore o intermediario diventa insolvente (tema emerso con il fallimento di alcuni operatori negli ultimi anni).

Tra le misure figura la protezione dei voucher anche in caso di insolvenza e tempi più certi per i rimborsi e il rimpatrio dei viaggiatori.

TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE

Dopo l’approvazione del Parlamento, il testo deve ora essere formalmente adottato dal Consiglio Ue. Gli Stati membri avranno 28 mesi per recepirlo nel diritto nazionale e le nuove norme si applicheranno 6 mesi dopo il recepimento.