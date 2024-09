È Alberto Giorgio il nuovo direttore generale di InViaggi

InViaggi, parte del Gruppo Fruit, ha annunciato l’ingresso di Alberto Giorgio come direttore generale. Giorgio, fa sapere l’azienda, porterà un significativo valore aggiunto grazie alla sua vasta competenza nel settore, maturata in prestigiose realtà del tour operating italiano.

Alberto Giorgio si unisce a InViaggi in un momento fortemente orientato alla crescita su più fronti e sarà impegnato nel coordinare e ottimizzare le attività operative per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un focus particolare sia sul prodotto nazionale sia sullo sviluppo delle potenzialità dell’outgoing.

«Siamo entusiasti di accogliere un professionista della caratura di Alberto Giorgio – ha commentato Cesare Landi, amministratore del Gruppo Fruit – La sua profonda conoscenza del settore, la sua abilità nella gestione delle vendite e la preziosa capacità di fare squadra contribuiscono a segnare un importante passo avanti nel percorso di crescita del brand InViaggi».

«Giorgio svolgerà un ruolo pivotale in tutti i processi relativi al nuovo corso del marchio InViaggi, mettendo a frutto la sua esperienza nella creazione e implementazione di attività strategiche in linea con le esigenze di un mercato in costante evoluzione», ha aggiunto Cristian Gabriele, direttore generale del Gruppo Fruit.

Così, invece, il nuovo dg di InViaggi: «Entrare a far parte in qualità di direttore generale di un brand storico come In Viaggi, che sta vivendo già da qualche anno nuovo entusiasmo e forti segnali di interesse dal mercato, rappresenta per me una sfida molto motivante e motivo di grande orgoglio. Sono entusiasta di contribuire al rafforzamento e all’espansione delle attività di un’azienda che mette al centro della sua progettualità l’innovazione e la valorizzazione delle singole competenze e non vedo l’ora di condividere con i miei nuovi colleghi un know how maturato nel corso di una lunga esperienza nel settore del tour operating italiano».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa InViaggi-Fruit