E ora Ruta40 acquisisce il t.o. CarréBlu

Nuovo movimento di mercato nel tour operating: Ruta40 ha acquisito CarréBlu. Le due realtà, entrambi torinesi, “si uniscono per dar vita a viaggi sempre più esclusivi e su misura”, spiega una nota. E non solo: questa unione, di cui sono state gettate le basi in pandemia, porterà ad ampliare il portafoglio di destinazioni, che nel caso di Ruta40 si concentrava soprattutto su Sudamerica, Artico e Antartide.

Le due società sono attualmente in fase di restyling, “si stanno evolvendo sia nell’immagine che nell’offerta, proprio per restare al passo con le esigenze di un mondo in continuo cambiamento”.

«Il 2020 e il 2021 si sono rivelati due anni di profondi cambiamenti, mi sono reso conto che i nuovi turisti hanno altre necessità rispetto a quelli di un tempo, sono più esigenti. Per questo motivo ho deciso di unire queste due realtà, in parte molto simili, e dare ai miei clienti una maggiore possibilità di scelta, permettendogli di fare esperienze di viaggio cucite sulle loro necessità. Le novità, però, non interesseranno solo i viaggiatori, ma anche le agenzie di viaggi che collaborano con me», commenta Roberto Pasqua, founder di Ruta40 e nuovo ceo di CarréBlu.

Gabriella Piazza, fondatrice del marchio CarréBlu, precisa l’azienda, “non uscirà completamente dal Gruppo; anzi, continuerà a mettere a disposizione tutta la sua esperienza e a supervisionare il prodotto CarréBlu”.

Ma le ambizioni di Roberto Pasqua nel luxury travel non si fermano qui: sul fronte agenzie di viaggi, c’è in vista l’introduzione di nuove forme di affiliazione e partnership.