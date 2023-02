Emirates, da ottobre 28 voli a settimana per l’Egitto

A partire dal prossimo 29 ottobre, Emirates aumenterà le sue operazioni da e per Il Cairo operando 28 voli settimanali. I collegamenti aggiuntivi offriranno maggiori opzioni di connettività e orari migliori ai clienti che volano verso Dubai e altre destinazioni, e darà ai passeggeri l’opportunità di godere ancora di più dell’esclusiva esperienza dell’A380 offerta dalla compagnia.

La spinta operativa vedrà Emirates operare quattro voli giornalieri, tre volte al giorno con l’A380 e un servizio giornaliero con il Boeing 777. Il Cairo ha il più alto dispiegamento di servizi Emirates A380 nella regione Mena (Middle East and North Africa), al di fuori di Dubai. I servizi aggiuntivi e l’aggiornamento della capacità dei posti sulla rotta Dubai-Il Cairo contribuiranno a soddisfare l’elevata domanda da e per la capitale egiziana e sosterranno la ripartenza del turismo del Paese con l’aggiunta di oltre 2.200 posti settimanali in ciascuna direzione.

L’EK921 opererà tutti i giorni, con partenza alle 12.00 da Dubai per arrivare all’aeroporto internazionale de Il Cairo alle 14.15. Il servizio di ritorno EK922 partirà da Il Cairo alle 16.15 per arrivare a Dubai alle 21.45. Il terzo servizio A380 di Emirates per il Cairo, EK925, partirà da Dubai alle 20.40 e atterrerà alle 22.55. L’EK926 partirà quindi da Il Cairo, il giorno successivo alle 00.40, per arrivare a Dubai alle 06.10.

L’esperienza dell’A380, secondo i vertici Emirates, rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli e per i prodotti esclusivi che offrono, come l’Onboard Lounge, le suite di prima classe e la Shower Spa. La compagnia aerea attualmente schiera il suo fiore all’occhiello, l’A380, verso 41 destinazioni in tutto il mondo.