Emirates, salgono a 40 i voli settimanali dall’Italia

Offensiva operativa di Emirates a tutto cielo: è stato infatti annunciato dai vertici del vettore un consistente ampliamento del network di voli in tutti i continenti a partire da fine marzo. Già da alcune settimane Emirates aveva incrementato le sue operazioni del 31% (Askm totali) registrando una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città e lanciando un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, che si è andata ad aggiungere ai 251 voli settimanali effettuati lungo le rotte già esistenti.

Ora, e in particolare in Italia, Emirates intensificherà le sue operazioni aumentando le frequenze verso Venezia e Bologna. I viaggiatori che volano con Emirates da Venezia e Bologna per raggiungere, tramite Dubai, alcune delle destinazioni più frequentate, come Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney, avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno il loro viaggio verso questi mercati vitali. Dal 1° giugno 2023 saranno 40 i voli settimanali da e per l’Italia.

Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates, osserva: «Emirates continua a espandere la sua rete globale e a implementare la sua capacità di soddisfare la domanda di viaggi in tutto il mondo. Il nostro anno finanziario è iniziato in modo relativamente tranquillo poiché abbiamo contenuto la nostra crescita in attesa che fosse completato il programma di riabilitazione della pista nord dell’Aeroporto Internazionale di Dubai previsto per giugno. Da luglio 2022 in poi, infatti, c’è stata un’espansione senza sosta. E la domanda dei clienti è stata molto importante così come le nostre prenotazioni anticipate. In questo periodo la compagnia sta lavorando duramente su diversi fronti: ripristinare la capacità operativa dell’ecosistema il più rapidamente possibile, aggiornando al contempo la nostra flotta e i nostri prodotti per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile. Finora, quattro dei nostri aeromobili A380 sono stati completamente rinnovati con i nuovi interni di cabina e con i sedili in Premium Economy, e altri entreranno in servizio man mano che il nostro programma di ammodernamento delle cabine e dei servizi da 2 miliardi di dollari continuerà ad andare avanti».

Nei prossimi mesi, le rotte consolidate verso l’Europa, l’Australia e l’Africa saranno servite con più voli Emirates, mentre nell’Asia Orientale, in più città è previsto il riavvio delle rotte.

Nel dettaglio Emirates continuerà a potenziare le operazioni dell’A380 con la reintroduzione dell’iconico aereo a due piani su tutta la sua rete: per Glasgow (dal 26 marzo), per Casablanca (dal 15 aprile), per Pechino (dal 1° maggio), per Shanghai (dal 4 giugno), per Nizza (dal 1° giugno), per Birmingham (dal 1° luglio), per Kuala Lumpur (dal 1° agosto) e infine per Taipei (dal 1° agosto).

E sempre nelle prossime settimane la compagnia emiratina migliorerà la connettività in Europa, vale a dire su Amsterdam: da 14 a 19 voli settimanali a partire dal 2 aprile; su Atene con l’aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre, per soddisfare la domanda estiva; su Bologna: da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero a partire dal 1° maggio. Su Budapest: da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno.

E ancora su Londra con l’avvio del secondo servizio giornaliero per Londra Stansted a partire dal 1° maggio porterà le operazioni londinesi di Emirates a 11 voli giornalieri. Ai due voli giornalieri per Londra Stansted, si aggiungono i 6 voli al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick. Su Venezia dove Emirates passerà da 5 a 6 frequenze settimanali dal 26 marzo. E la frequenza diventerà giornaliera dal 1° giugno.

Potenziamenti previsti anche in Africa, con nuovi voli sul Cairo, Dar es Salaam, Entebbe. In Oceania con voli Emirates non-stop per l’Australia che ai livelli pre pandemia per Sydney dal 1° maggio, per Melbourne dal 26 marzo e per Brisbane dal 1° giugno. Su Brisbane, un servizio giornaliero aggiuntivo a partire dal 1° giugno porterà Emirates a 14 voli settimanali per la città. Su Christchurch: ripresa del servizio giornaliero da Dubai via Sydney dal 26 marzo. Su Melbourne, l’aggiunta del 3° servizio giornaliero per Melbourne dal 26 marzo via Singapore ristabilirà la connettività tra Singapore e Melbourne. E su Sydney: aggiunta del 3° servizio giornaliero non-stop dal 1° maggio.

Mentre nella regione dell’Asia orientale sono previsti potenziamenti su Bangkok, Pechino, Hong Kong, Kuala Lampur, Tokyo.