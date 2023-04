Energia, la strategia anti-spreco dell’Hotel Hilton Milan

Ottimi risultati in termini di contenimento dei consumi energetici da marzo 2022 a oggi. Un obiettivo centrato dell’Hotel Hilton Milan da un anno a questa parte, da quando cioè il general manager Daniele Fabbri ha assunto la direzione. Da 24 anni con Hilton, alle spalle esperienze internazionali in Turchia, Nigeria e Seychelles, è molto attento al tema sostenibilità ambientale e sociale.

Fabbri è anche il leader italiano per i progetti Esg –Environmental, Social and Governance – di Hilton: la catena, infatti, investe molto in strategie che promuovono un tipo di turismo responsabile a livello globale. Hilton, infatti, è stata la prima compagnia alberghiera a imporsi obiettivi di riduzione dell’emissione di gas climalteranti in linea con gli accordi di Cop 21 a Parigi. L’hotel ha registrato una riduzione di più di 800 mila kg di emissioni di carbonio, equivalente al consumo di 181 auto. Risparmiati circa 4.000 kg di rifiuti, l’equivalente della produzione annuale di 5 famiglie. Dal 2014 ad oggi, inoltre, un risparmio di acqua di più di 50 milioni di litri, pari all’utilizzo idrico di 22 piscine olimpioniche.

Anche il ristorante interno CotoliAMO punta alla sostenibilità: lo chef utilizza ingredienti di produzione locale, favorendo una riduzione dell’impronta ambientale grazie alla diminuzione del trasporto della filiera alimentare. Numerose sono anche le attività future che intendono valorizzare e risaltare l’importanza della sostenibilità ambientale, come spiega lo stesso Fabbri: «Sul fronte plastic free, ad aprile, il sistema di depurazione dell’acqua “Brita” porterà ad una forte riduzione della plastica, sia da parte dei clienti che dei membri dello staff. Uno dei miei impegni è comunicare alle nuove generazioni l’importanza della sostenibilità e lo faremo con un forum per le scuole, per parlare di sostenibilità nell’impresa alberghiera».