Estate, indagine eDreams: è Barcellona la preferita dagli italiani

Come ogni anno con l’avvicinarsi delle partenze estive arriva puntuale il sondaggio di eDreams sulle mete preferite dagli italiani. Quello per l’estate 2024 evidenzia subito che il 20% dei nostri connazionali ha prenotato per destinazioni italiane, un altro 20% preferisce la vicina Spagna, l’11% la Grecia, e fin qui nulla di nuovo rispetto alle ultime estati.

Cresce invece per i nostri connazionali la voglia di passare un’estate al fresco e le richieste per la Norvegia sono aumentate dell’87% rispetto all’estate 2023, ma cresce anche la voglia di avventura con la Tanzania che registra un +79%, al terzo posto la Croazia con un +64%.

Se guardiamo più nel dettaglio alle città puntate dagli italiani, su tutte vince Barcellona, la città spagnola sorpassa anche la Parigi delle Olimpiadi che si piazza al secondo posto (per noi forse troppo cara?), terza piazza per Tirana, che con l’Albania è entrata già da qualche anno tra le scelte degli italiani per la vicinanza, ma anche perché riesce ad essere una meta ancora economicamente competitiva, rispetto alla vicina Grecia che non a caso nella classifica è solo nona con Mikonos, subito dopo la bella e cara Londra del dopo Brexit.

Alla Sardegna con Alghero la palma per la meta che registra una crescita maggiore rispetto al 2023 per prenotazioni degli italiani con un ottimo più 102%, seguita dalla Germania che piazza al secondo posto Dusseldorf +74% e al quarto Monaco di Baviera, terzo posto per Lampedusa, che pur crescendo nelle preferenze del 74%, si ferma solo al decimo posto tra le mete prenotate quest’anno.

Nella scelta del periodo e nella durata dei soggiorni dalla ricerca emergono alcuni trend: il 40% degli italiani al momento ha prenotato per giugno, il 29% per luglio e il 30% per agosto. Il 53% dei connazionali ha prenotato più di 3 mesi prima della partenza, il 22% da due a tre mesi prima, il 17% un mese prima del viaggio. Stiamo dunque diventando un popolo cui piace programmare con largo anticipo le vacanze.

Chi invece non ha ancora prenotato si scatena nelle ricerche delle mete desiderate in rete che secondo i dati raccolti da eDreams premiano in assoluto Spagna, Italia, Grecia e Stati Uniti, con un crescendo, rispetto al 2023, per Perù (+74%), Cina (+61%), Malesia (+49%).

Infine, i viaggiatori stranieri, questi cercano ancora le città d’arte italiane, in particolare Roma, che continuano a essere una meta ambita in primis francesi (27%), seguiti da tedeschi (19%) e spagnoli (18%).

Tra le città che fanno segnare un rilevante incremento di prenotazioni rispetto alla scorsa estate spiccano Firenze (+28%), Milano (+16%), Bologna (+14%).