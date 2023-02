Eva Air promuove il no stop sulla Milano-Taipei

Eva Air, membro di Star Alliance, è presente alla Borsa Internazionale del Turismo e promuove, tra tutto, il suo nuovo volo no stop tra Milano e Taipei (Taiwan) operativo al momento con due frequenze settimanali.

«La partecipazione di Eva Air alla Bit rappresenta un’occasione molto importante per la compagnia – dichiara Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch – Siamo entusiasti della partecipazione e speriamo che possa essere un’opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidare quelli già esistenti e contribuire a far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani. Con la qualità del servizio e la sicurezza come obiettivo costante, Eva Air intende offrire sempre ai passeggeri un’esperienza di viaggio di altissimo livello».

I passeggeri provenienti da Milano possono raggiungere l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan la mattina presto e proseguire comodamente il viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di Eva Air verso il nord-est e il sud-est asiatico. Il nuovo volo tra Milano e Taipei consente alla compagnia di attrarre un maggior numero di viaggiatori dall’Europa e dall’Oriente che possono volare in modo comodo ed efficiente da e per l’hub principale di Eva a Taiwan, verso destinazioni molto richieste in tutta l’Asia e in Europa.