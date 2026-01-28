Expedia ristruttura: tandem licenziamenti-assunzioni

Tempo di licenziamenti per Expedia Group che ha avviato un’importante ristrutturazione interna tagliando posti di lavoro, avviando nel contempo una campagna interna per promuovere oltre 250 posizioni aperte secondo quanto riportato da Business Insider.

“Stiamo eliminando alcuni ruoli – ha dichiarato l’azienda in una nota – E nel contempo aprendone di nuovi, mantenendo un approccio disciplinato nella valutazione delle competenze di cui avremo bisogno in futuro. Stiamo inoltre semplificando la nostra struttura e riducendo i livelli organizzativi per muoverci più rapidamente e con maggiore responsabilità”.

Business Insider ha riportato per primo la notizia, ma non è riuscito a confermare quanti dipendenti siano stati coinvolti. L’azienda non ha reso noti né i numeri né le divisioni interessate. Ashley Riehlin, product designer di Expedia, ha scritto lunedì su LinkedIn che i tagli hanno colpito più posizioni: «Oggi Expedia Group sta perdendo, a causa di un licenziamento, alcune persone di incredibile talento».

Expedia aveva già proceduto a una prima ondata di licenziamenti nel febbraio del 2024 con il taglio di 1.500 posti di lavoro pari al 9% della sua forza lavoro e successivamente, nell’aprile 2025, aveva ridotto il proprio personale di un ulteriore 3% nell’ambito di una riorganizzazione dei team di prodotto, tecnologia e finanza.

Secondo il bilancio annuale, alla fine del 2024 Expedia contava circa 16.500 dipendenti, in calo rispetto ai circa 17mila dell’anno precedente. Le riduzioni più recenti arrivano invece a poche settimane da quando Skift.com ha riportato la notizia che Expedia stava assumendo due figure a livello direttoriale focalizzate sulla strategia di intelligenza artificiale e sulle alleanze enterprise.