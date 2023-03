Explora Journeys amplia il team dirigenziale con due new entry

Il brand di viaggi e lifestyle di lusso Explora Journeys, della divisione crociere del gruppo Msc, amplia il team dirigenziale con la nomina di Norbert Stiekema alla posizione di chief commercial officer (cco) e di Vanessa Vollmann a head of people. Entrambi risponderanno direttamente al ceo Michael Ungerer e lavoreranno presso la sede aziendale a Ginevra.

«Mentre ci prepariamo al varo della nostra prima nave, Explora I, nella seconda parte dell’anno e della nostra intera flotta di sei navi entro cinque anni, dobbiamo avvalerci delle persone più esperte per consentire al nostro brand di realizzare il suo pieno potenziale nel segmento delle crociere di lusso – ha detto Ungerer – Per questo sono estremamente felice che Norbert e Vanessa, due grandi professionisti dalla vasta esperienza nel settore dei viaggi e dell’ospitalità, oltre che nell’ambito dei beni di consumo di lusso, abbiano deciso di unirsi a noi in questa fase del nostro viaggio. Ci troviamo infatti all’inizio di una traiettoria di crescita organica come mai si sono viste nel nostro segmento di mercato».

Con grande esperienza presso brand di successo del settore viaggi e ospitalità, in qualità di cco, Norbert Stiekema sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del brand e sosterrà il lancio di Explora I. Norbert vanta oltre 30 anni di esperienza in diversi ruoli dirigenziali in Europa e più di recente in Medio Oriente, dove ha ricoperto la posizione di chief sales & marketing officer per Cruise Saudi. In precedenza, ha lavorato otto anni per Costa Crociere, prima come evp sales and marketing e poi in qualità di chief digital and strategy officer. Ancora prima, è stato per sette anni in Francia come vp sales and distribution Emea di The Walt Disney Company, dopo oltre tredici anni presso Klm, la compagnia aerea nazionale olandese.

Vanessa Vollmann, head of people, sarà responsabile della gestione delle risorse umane presso il quartier generale del brand a Ginevra e si occuperà di questioni relative all’hr anche su mercati chiave per il personale di terra. In passato, Vanessa ha ricoperto ruoli senior nell’ambito delle risorse umane per una serie di noti brand del lusso, tra cui, più di recente, Roger Dubuis del gruppo Richemont con il ruolo di International hr Manager. Prima ancora, è stata hr Business Partner for Commercial Functions and Subsidiaries di Tag Heuer e ha ricoperto diverse funzioni nell’hr presso Coty e Procter & Gamble.