Federalberghi Isola di Capri, il presidente resta Coppola

Lorenzo Coppola (Hotel San Michele di Anacapri) è stato confermato, per acclamazione, alla presidenza di Federalberghi Isola di Capri.

Il nuovo consiglio direttivo, oltre alla presenza del presidente onorario Sergio Gargiulo (Hotel Syrene di Capri), vede la conferma di Antonino Esposito (Hotel la Minerva di Capri), Paolo Federico (direttore Hotel Punta Tragara di Capri), Valerio Paone (direttore Luxury Villa Excelsior Parco di Capri) e Guido D’Auria (Residence 2 Pini di Anacapri) e l’ingresso di Fabio Raucci (Hotel Manager Jumeirah Capri Palace di Anacapri), Antonio Desiderio (Hotel Manager JK Place di Capri), Anna Di Tommaso (Learning & Development Coordinator Hotel La Palma di Capri) e Pierluigi Anastasio (B&B La Bomboniera di Capri) in quota Federalberghi Extra, segnando il rinnovamento dell’associazione e di una rappresentanza più aderente a quella che è l’offerta di Capri.

Il direttivo che si è insediato accoglie infatti una maggiore quota di rappresentanti dell’offerta alberghiera up level, che sull’isola rappresenta il target con la maggiore quota di disponibilità, e segna inoltre l’impegno di Federalberghi di essere rappresentativa anche del segmento di offerta extralberghiero.

Tra le priorità del nuovo mandato di Lorenzo Coppola vi saranno la promozione di iniziative per la destagionalizzazione e il rafforzamento della collaborazione tra strutture ricettive ed extra ricettive. Il rinnovamento del consiglio direttivo nasce dalla volontà di rispondere meglio alle esigenze di un mercato turistico in evoluzione e di garantire una rappresentanza più inclusiva delle diverse realtà dell’isola.

Lorenzo Coppola, presidente di Federalberghi Isola di Capri, ha dichiarato: «Sono onorato per la fiducia che i colleghi hanno voluto confermarmi. Negli ultimi tre anni abbiamo vissuto un’epoca di profondi mutamenti, che hanno trasformato radicalmente sia il volto dell’Isola di Capri che le dinamiche del settore turistico ricettivo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Federalberghi Isola di Capri