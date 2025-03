Federcongressi, eletto il nuovo consiglio direttivo

È stato eletto nelle scorse ore a Napoli il nuovo consiglio direttivo dell’associazione di categoria Federcongressi&eventi. Nel corso della convention annuale gli oltre 300 soci della meeting industry italiana sono stati elett gli otto rappresentanti dell’organo che rimarrà in carica nel triennio 2025-2028 e accompagnerà la presidente Gabriella Gentile, confermata durante la convention 2024.

I nuovi consiglieri sono: Carlotta Ferrari (Fondazione Destination Florence), rappresentante categoria destinazioni e sedi; Nicola Testai (Oic Group), rappresentante categoria organizzazione congressi ed eventi; Luca Legnani (Papillon Milano 1990), rappresentante categoria servizi e consulenze; Matteo Bruno Calveri (Summeet), rappresentante dei provider Ecm.

Gli altri 4 componenti eletti senza vincolo di rappresentanza sono: Alessandra Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi), Riccardo Baicchi (Regia Congressi), Stefania De Toni (Padova Hall) e Paola Padovani (Triumph Group International).

“L’associazione chiude un triennio di sviluppo nel quale sono stati raggiunti molti e importanti traguardi tra i quali la crescita di rappresentatività, il continuo ingresso di nuovi associati, l’aumento di investimenti per incrementare i servizi ai soci e il consolidamento economico – sottolinea la presidente Gentile – Proprio la consapevolezza dei risultati raggiunti è per me lo stimolo per continuare a lavorare con la stessa dedizione anche nel prossimo triennio e a intraprendere nuovi percorsi, cogliendo tutte le opportunità che si presenteranno, così come è accaduto in questi tre anni».

«Ripercorrendo quanto abbiamo realizzato insieme – ha osservato – credo che possiamo davvero essere tutti orgogliosi dei risultati ottenuti, che non sono un punto di arrivo ma di partenza. E sono certa che, anche in futuro, potremo continuare a superare le nuove sfide con la stessa determinazione e lo stesso impegno che ci hanno contraddistinto fino a ora, lavorando insieme per il bene della nostra associazione e del nostro settore e continuando a guardare con fiducia al futuro. Un futuro che anche per il nostro settore è fatto di collaborazione, preparazione, qualità, inclusività, sostenibilità e avanzamento tecnologico».

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa.