Fiavet presenta il piano di formazione per le adv tra fisco e digitale

Fisco, normative, intelligenza artificiale e marketing: sono i temi di stretta attualità che animeranno i corsi di formazione lanciati da Fiavet Nazionale, con la mission di valorizzare il ruolo dell’agente di viaggi e la sua professionalità.

Il primo appuntamento con la formazione Fiavet è sull’innovazione digitale il 23 maggio alle 14.30 con Alessandro Mazzù, esperto di marketing digitale che terrà un webinar su Canva, strumento indispensabile di grafica non solo per i social. Il 30 maggio, sempre alle 14.30, il corso sarà invece incentrato sull’intelligenza artificiale e ChatGpt, tool ormai divenuto sempre più importante per la creazione di contenuti.

La consulente fiscale di Fiavet, Caterina Claudi, si soffermerà il 24 maggio sulle novità dell’ultimo decreto Lavoro. Diversi nell’anno i corsi del consulente legale Federico Lucarelli: si parte il 21 e il 27 giugno alle 12.00 per quatto ore totali di webinar incentrate sulla normativa dei pacchetti turistici.

Il tema delle assicurazioni di viaggio merita un corso a parte, che Lucarelli terrà il 4 luglio, a mezzogiorno; si passa poi al 12 luglio per concentrarsi sulle responsabilità delle agenzie di viaggi e dei tour operator, e infine in autunno, rispettivamente il 22 settembre e il 3 ottobre ci si soffermerà sui contratti e sull’annullamento di voli per malattia o insolvenza.

Infine Fiavet ha programmato anche i corsi di formazione obbligatoria per i dipendenti: il 20 giugno e il 21 giugno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ci sarà quello sulla sicurezza generale e specifica. Per tutti i corsi gli associati Fiavet si possono rivolgere alle segreterie delle federazioni regionali.