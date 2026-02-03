Fiavet, si dimette il presidente Ciminnisi

Fiavet-Confcommercio alla vigilia di una nuova svolta: il presidente Giuseppe Ciminnisi si è dimesso “per motivi personali” e in una nota ufficiale della federazione viene annunciato che il prossimo 17 febbraio il Consiglio Nazionale si riunirà per stabilire la data dell’assemblea elettiva.

In questa fase di transizione la guida di Fiavet è stata assunta, come da Statuto, dalla vice presidente vicaria, Luana De Angelis, che coordinerà la federazione fino all’elezione del nuovo presidente, assicurando la prosecuzione di tutti i dossier strategici.

“La presidenza di Giuseppe Ciminnisi – si legge nella nota – lascia in eredità una federazione solida, caratterizzata da una gestione collegiale che ha saputo valorizzare le deleghe della Giunta e ottenere risultati di rilievo storico per la categoria. Tra questi spicca, per rilevanza strategica, la sigla del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un traguardo fondamentale per la stabilità delle imprese. L’azione federale si è distinta anche per le determinanti battaglie parlamentari per la ridefinizione dei ruoli di agente di viaggi e direttore tecnico, e ancora oggi è impegnata nella lotta all’abusivismo. Importantissimi successi legali ottenuti nei confronti dei vettori aerei per il rimborso delle commissioni, il grande impegno profuso per migliorare il dialogo con Ryanair, oltre all’importante processo di internazionalizzazione attraverso intese con Ambasciate ed Enti del turismo”.

Fiavet ci tiene a sottolineare che in questa delicata fase “la progettualità della federazione non subirà alcun rallentamento, forte di un posizionamento politico che vede la federazione stabilmente presente ai più autorevoli tavoli istituzionali. Il dialogo costante con il ministero del Turismo rappresenta un patrimonio prezioso che garantisce alla categoria una rappresentanza di altissimo profilo in ogni sede decisionale. Questo rapporto privilegiato permette di proseguire con determinazione sui temi del turismo scolastico, della sostenibilità e del turismo organizzato, comparto che sotto la guida di Ciminnisi ha visto per la prima volta la nascita di un monitoraggio degli associati, attraverso l’osservatorio interno delle Fiavet regionali”.

La nota si conclude con una sottolineatura che intende richiamare la continuità dell’azione sindacale: “L’agenda operativa per il futuro prossimo resta fitta e ambiziosa, confermando l’impegno totale della federazione nei servizi agli associati. Continuano infatti a pieno regime tutti i programmi di formazione continua, con particolare attenzione ai moduli incentrati sull’innovazione digitale e sulle novità fiscali, strumenti indispensabili per la competitività delle imprese. Accanto a ciò, proseguono le attività della divisione legale e la programmazione per le principali fiere internazionali. Fiavet-Confcommercio ribadisce così la propria natura di punto di riferimento imprescindibile, assicurando una tutela sindacale costante e una visione strategica d’avanguardia”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fiavet