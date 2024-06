Fine delle scuole, si parte: 15 milioni di arrivi a giugno secondo Assoturismo-Cst

Il mese di giugno, complice anche la chiusura dell’anno scolastico, dà il “la” alla stagione estiva 2024. In Italia, sono attesi 15 milioni di arrivi di turisti nelle strutture ricettive, in crescita del +2,2% rispetto allo stesso mese del 2023, per un totale di 54 milioni di pernottamenti (+1,8%).

A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Secondo le previsioni degli imprenditori della ricettività, questo giugno alberghi e strutture extralberghiere del nostro Paese ospiteranno poco più di 7 milioni di turisti italiani (+1,1%), per un totale di oltre 24 milioni di notti (+0,7%). La parte del leone, però, la faranno i turisti stranieri: per giugno si attendono quasi 8 milioni di vacanzieri dall’estero, per un totale di oltre 29,7 milioni di presenze. Sul totale complessivo delle presenze attese, l’incidenza della domanda straniera salirà al 55,2% dal 54,7% del 2023.

«Il turismo italiano è in salute con numeri in crescita fin da inizio anno e continua a essere un pilastro imprescindibile per la nostra economia – ha dichiarato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti – È per questo che è necessario proseguire nelle politiche di sostegno all’intera filiera del settore: far ripartire gli investimenti, aggiornare l’offerta per essere sempre più in linea con le esigenze di un turismo internazionale e sostenibile, sebbene condizionato dai cambiamenti climatici, promuovere la destinazione Italia sul mercato internazionale».