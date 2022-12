Finnair, più voli per l’Asia nella prossima estate

Finnair vola già verso l’estate 2023 e amplia l’offerta per l’Asia. La compagnia aerea finlandese ha annunciato la ripresa dei collegamenti tra l’hub di Helsinki e quello giapponese di Osaka con tre voli a settimana e aggiunto nuove rotte verso l’aeroporto di Tokyo Narita.

A partire già dal 26 marzo, Helsinki-Osaka sarà attiva mercoledì, venerdì e domenica, mentre Osaka-Helsinki lunedì, giovedì e sabato. Dal 27 marzo invece i voli Helsinki-Tokyo Narita saranno operativi lunedì, martedì, giovedì e sabato, quelli Tokyo Narita-Helsinki martedì, mercoledì, venerdì e domenica. In estate, inoltre Finnair prevede voli giornalieri verso lo scalo di Tokyo Haneda.

Altro obiettivo, sempre per la prossima stagione estiva, è l’incremento delle tratte per Hong Kong e Delhi, con collegamenti quotidiani per entrambe le destinazioni.

Una programmazione e un ampliamento dell’offerta che rispondono nel migliore dei modi alle esigenze dei passeggeri diretti in Oriente. «Siamo felici di poter venire incontro alla crescente domanda di viaggi tra l’Europa e le principali destinazioni asiatiche», rimarca il chief commercial officer di Finnair, Ole Orvér, che ricorda come nell’estate 2023 saranno attivi 14 collegamenti settimanali tra Finlandia e Giappone e voli giornalieri per Delhi e Hong Kong.

Anche un aeroporto moderno come quello di Helsinki contribuisce a rendere più confortevole il viaggio. «Con le sue nuove e spaziose strutture – sottolinea Orvér – offre un’esperienza eccellente sia per chi visita la Finlandia, sia per chi prosegue verso una delle nostre destinazioni europee.

I voli tra Helsinki e il Giappone sono operati in codeshare con i partner Japan Airlines e British Airways.