Fiumicino: al via i lavori sulla strada dell’aeroporto tra code e disagi

Si annunciano tempi duri per i 30mila utenti che quotidianamente affrontano la ‘via crucis’ del collegamento stradale tra Ostia e l’aeroporto di Fiumicino. L’Anas ha infatti comunicato alla società AdR che dal 18 aprile inizieranno i lavori per la demolizione e ricostruzione dei viadotti, che costituiscono un anello nevralgico tra il Leonardo da Vinci e le zone di Ostia, Casalpalocco, Infernetto e Torvaianica. I lavori dureranno ben 30 mesi, ma ciò che desta maggior preoccupazione fra gli utenti è la comunicazione dell’Anas, che di fatto si limita ad informare preventivamente AdR che migliaia di dipendenti del più importante scalo internazionale d’Italia dovranno ‘organizzarsi’ per ridurre i disagi.

La nota specifica che i lavori inizieranno subito dopo Pasqua e interesseranno un viadotto per volta. La carreggiata che rimarrà aperta sarà a doppio senso alternato, mentre i mezzi più pesanti avranno l’obbligo di attraversare Fiumicino paese. I media locali prevedono una situazione molto critica per almeno 50mila automobilisti, che ogni giorno attraversano questo tratto di strada, utilizzato per raggiungere anche Fiumicino, senza considerare le inevitabili code.

La situazione si profila particolarmente preoccupante, tenendo conto che un buon 40% del personale dell’aeroporto proviene proprio dalle zone interessate alle limitazioni di traffico. Al momento AdR non ha diramato alcun comunicato circa eventuali misure logistiche in grado di alleviare, almeno in parte, i grossi disagi per l’utenza locale e non solo.