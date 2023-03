Francia, sciopero dei controllori di volo: la petizione di Ryanair

Si chiama “Procetc passengers – Keep Eu skies open”, tradotto: “Proteggete i passeggeri – Teniamo aperti i cieli dell’Ue” la petizione che Ryanair invita a far firmare ai propri viaggiatori. L’intento è chiedere alla Commissione europea di proteggere i passeggeri tutelando i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo francesi.

Finora, nel 2023, gli scioperi dei controllori di volo francesi hanno ritardato o cancellato i voli di oltre un milione di passeggeri, e Ryanair accusa la Commissione europea di non essere riuscita a proteggerli. “Anche se lo sciopero è limitato ai controllori di volo francesi, la maggior parte dei passeggeri che hanno subito disagi non viaggiavano da e per la Francia, ma sorvolavano lo spazio aereo francese per raggiungere la propria destinazione. La legge francese protegge unicamente i voli nazionali, il che significa che i voli francesi sono tutelati, mentre i voli non francesi vengono cancellati. Questo è ingiusto”, spiega in una nota la low cost.

Poiché attualmente non esiste un regolamento dell’Ue che protegga i voli sullo spazio aereo francese durante gli scioperi dei controllori di volo locali, Ryanair chiede le seguenti misure:

proteggere i sorvoli francesi durante gli scioperi utilizzando le leggi sui servizi essenziali, come avviene in Grecia, Italia e Spagna; consentire agli altri controllori di volo europei di gestire i voli sulla Francia durante lo sciopero dei controllori di volo francesi; imporre ai sindacati dei controllori di volo francesi di sottoporsi a un arbitrato vincolante prima di indire scioperi.

Ryanair presenterà la petizione alla Commissione europea quando avrà raggiunto un milione di firme.