Frecciarossa in Spagna: biglietti iryo in vendita sui canali Trenitalia

Da oggi è possibile acquistare sui canali di vendita di Trenitalia i viaggi sui treni iryo, la società spagnola partecipata. Questo primo importante risultato a livello europeo consentirà ai viaggiatori di acquistare, in un’unica soluzione, un viaggio in Europa con più imprese di trasporto. Chi, ad esempio, volesse acquistare un biglietto per un viaggio in Italia e una delle tratte servite da iryo, come la Barcellona-Madrid, grazie al modello open sales distribution model (Osdm) online, potrà farlo attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia.

L’acquisto è possibile grazie all’adozione dello standard Osdm online, creato per semplificare il processo di prenotazione dei viaggi in treno e agevolare la distribuzione dei biglietti. Il nuovo standard Osdm online, basato su tecnologia Api (application programming interface), ovvero, un insieme di definizioni e protocolli per la creazione e l’integrazione di applicazioni, consente a due software di vendita internazionali di comunicare in tempo reale.

La standardizzazione dei processi e delle interfacce di distribuzione, oltre ai vantaggi già descritti, consentono di distribuire un’offerta intermodale completa, al miglior prezzo, in tempo reale, anche in ambito nazionale, per incentivare le persone a viaggiare in maniera sostenibile.

L’adozione dell’Osdm online da parte delle imprese ferroviarie europee che aderiscono alla Uic (Union Internationale des Chemins de fer), tra cui Trenitalia, rientra in uno degli obiettivi della “Ticketing Roadmap”, presentata dal Cer (Community of European Railway and Infrastructure Companies), che prevede, entro il 2025, biglietti digitali integrati per viaggi in treno, acquistabili da molteplici canali.