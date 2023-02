Gastaldi Holidays affida la direzione vendite a Marcello Aitelli

Gastaldi Holidays, il tour operator ora controllato da Baja Hotels, affida la direzione vendite a Marcello Aitelli. Il manager – con esperienza in solide realtà come Alpitour World, Imperatore Travel e I Grandi Viaggi, coordinerà i sales e gestirà i rapporti con i network e con il trade su tutto il territorio italiano, “con l’obiettivo di rafforzare le quote di mercato dello storico brand pioniere dei viaggi oltreoceano”.

«Consolidiamo il nostro team inserendo una figura professionale stimata e riconosciuta dal mercato, con uno profilo molto solido e maturato in ambiti diversi, spaziando dalla gestione di progetti Crm e sviluppo vendite, alla responsabilità delle vendite multicanale, fino a ricoprire il ruolo di corporate deals manager», commenta Luca Battifora, managing director e amministratore delegato di Bhtm-Gastaldi Holidays.

Si dice «onorato» Marcello Aitelli «di assumere il ruolo di direttore vendite di Gastaldi Holidays, brand che ha fatto la storia del turismo italiano e che oggi si appresta a riconsolidare la sua posizione sul mercato con un cambio di passo, mantenendo intatto e valorizzando quello che è il suo dna di specialista di vacanze personalizzate in tutto il mondo».

«Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati – conclude – sarò supportato da una rete vendite distribuita su tutta la Penisola e da un team di indiscussa qualità in sede: ci sono tutti i presupposti per fare bene, mettiamoci al lavoro».