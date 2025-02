Giappone, aprirà nel 2029 l’hotel Siro Roppongi (Kerzner) di Tokyo

Siro, nuovo marchio di ospitalità lifestyle e immersiva di Kerzner International, cresce e annuncia la prossima apertura prevista per il 2029 a Roppongi, Tokyo, con Siro Roppongi, nuovo hotel con il quale il brand si espande non solo in Giappone, ma anche in tutta l’area Asia-Pacifico.

Il marchio, che promuove uno stile di vita equilibrato e completo puntando su un’ospitalità in cui nutrizione, fitness, sonno, recupero e mindfulness sono elementi chiave e distintivi, ha già aperto, nel febbraio 2024 con successo, Siro One Za’abeel a Dubai e presentato i nuovi progetti di aperture in Messico, Arabia Saudita, e in Montenegro per maggio 2025.

«Siro è un marchio pioniere nel settore – ha affermato Mattheos Georgiou, senior vice president di Siro e Rare Finds – Siamo il primo brand di ospitalità a offrire un approccio veramente olistico al sonno, al fitness, al recupero, all’alimentazione e alla mindfulness. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza alberghiera inedita progettata per stili di vita attivi, consentendo ai nostri ospiti di mantenere le proprie prestazioni al massimo quando viaggiano per piacere o per lavoro».

Strategicamente posizionato nel quartiere Minato-ku a Roppongi, nel cuore di Tokyo, l’hotel disterà pochi minuti da gallerie d’arte, musei e ristoranti stellati Michelin. Siro Roppongi disporrà di 100 camere, un Fitness Lab e un Recovery Lab all’avanguardia e sarà ospitato in un edificio indipendente.

Philippe Zuber, ceo di Kerzner International, ha commentato: «Il Giappone ha un’importanza strategica significativa per Kerzner International e i marchi del Gruppo, e siamo fermamente impegnati per accrescere la presenza nel Paese. Siamo orgogliosi di collaborare con Takenaka Corporation per l’espansione a Tokyo con il nostro nuovo hotel Siro. Il ricco patrimonio culturale del Giappone, l’economia fiorente e la forte presenza globale rappresentano un potenziale incredibile per uno sviluppo futuro in tutto il Paese. Il nostro obiettivo è quello di costruire connessioni durature con il mercato giapponese ed espandere ulteriormente la nostra presenza».