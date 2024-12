Giuseppe Pagliara tra i 15 migliori ceo d’Italia

Che fosse uno dei ceo più talentuosi del travel era cosa già ampiamente nota. È per questo che il premio, ricevuto ieri a Milano da Giuseppe Pagliara, nell’ambito dei Ceo Italian Awards 2024, suona più che altro come una conferma. Un’occasione in più, in casa Nicolaus-Valtur, per brindare ai successi ottenuti e a quelli in cantiere.

«Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra», dichiara Pagliara, ricordando come «questo ambito riconoscimento arrivi alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti. Tra queste la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; l’upgrade a 5 stelle dell’intero Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort; l’annuncio dell’apertura nell’estate 2025 del Valtur Gallipoli Beach Resort».

Il decimo Ceo Summit & Italian Awards organizzato da Business International, knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, ha visto confrontarsi all’Hotel Principe di Savoia di Milano 200 tra amministratori delegati, imprenditori, direttori generali, presidenti di enti istituzionali e fondazioni, leader economici e opinion leader e accademici in ambito economico finanziario. E infine ha visto trionfare 15 capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno.

La motivazione alla base della nomination di Giuseppe Pagliara “l’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo tour operator locale in un Grande gruppo turistico organizzato, oggi tra i primi tre t.o. italiani, capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari”. Giuseppe – si legge nella nota aziendale – si è distinto per “il coraggio e la conoscenza del settore travel & hospitality di respiro internazionale, che gli hanno permesso di diventare precursore attento di trend chiave per il futuro, restando tuttavia fortemente ancorato al territorio pugliese e al sud Italia”. Altro fattore cruciale è stata la capacità di restituire “nuova linfa a un brand come Valtur, che ha fatto la storia del turismo italiano”.

«Ogni giorno, insieme a mio fratello Roberto, presidente del Gruppo, e alle professioniste e ai professionisti dei diversi segmenti dell’azienda, ci impegniamo affinché, oltre ai numeri, cresca anche la cultura aziendale, fattore imprescindibile per la salute di un’impresa. Il mio ringraziamento va quindi al comitato organizzatore dei Ceo Italian Awards e a tutte le persone che in questi 20 anni, con le loro competenze e la loro passione, hanno portato il Gruppo Nicolaus a essere quello che è oggi. Rapidità, esattezza e molteplicità sono le parole-chiave, prese in prestito dalle “Lezioni americane” di Italo Calvino, che hanno orientato i lavori del summit e non potrei essere più felice poiché sono le stesse di cui è fatto il nostro presente, solida base per un futuro di nuovi traguardi e soddisfazioni», conclude Giuseppe Pagliara.

Gli altri premiati 2024: Zefferino Monini, ceo Monini (Sustainability), Enrico Romano, ceo Nicolis Project (Retail), Cristopher Faroni, ceo Gruppo Ini (Healthcare), Stefan Konrad Mendez, direttore generale Italia Verisure (Crescita), Riccardo Cotarella, ceo Chiasso Cotarella (Wine), Andrea Delfini, ceo Blastness (Technology), Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato Marcegaglia (Industry), Massimiliano De Silvestre, ceo BMW Italia (Automotive), Beatrice Beleggia, ceo Bros Manifatture (Luxury), Veronica Squinzi, ceo Mapei (Corporate happyness), Giorgia Favaro, ceo McDonald’s italia (Diversity), Carmela Bazzarelli, ceo Kraft Heinz Italia (Food), Elisabetta Nonino, ceo Nonino Distillatori (Made in Italy), Danila De Stefano, ceo Unobravo (Visionary).