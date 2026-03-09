Giver attiva la nuova area B2B del sito

Novità in casa Giver Viaggi e Crociere che annuncia l’attivazione della nuova area B2B del sito web, dedicata alle agenzie di viaggi.

Il tour operator di Genova esperto in crociere fluviali in Europa e viaggi in Scandinavia, Finlandia e Islanda vuole così facilitare, semplificare e rendere più immediato il lavoro quotidiano dei partner del trade. In queste ore circa 5mila agenzie stanno ricevendo una comunicazione personalizzata con le istruzioni per accedere alla piattaforma.