Giver attiva la nuova area B2B del sito
Novità in casa Giver Viaggi e Crociere che annuncia l’attivazione della nuova area B2B del sito web, dedicata alle agenzie di viaggi.
Il tour operator di Genova esperto in crociere fluviali in Europa e viaggi in Scandinavia, Finlandia e Islanda vuole così facilitare, semplificare e rendere più immediato il lavoro quotidiano dei partner del trade. In queste ore circa 5mila agenzie stanno ricevendo una comunicazione personalizzata con le istruzioni per accedere alla piattaforma.
La nuova area riservata consente già di accedere a diverse funzionalità operative pensate per supportare l’attività delle agenzie, tra cui l’elaborazione di preventivi per tour con accompagnatore e crociere fluviali, il download di locandine e materiali promozionali, l’accesso alla modulistica operativa e la possibilità di ordinare i cataloghi.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite il codice cliente Giver, lo stesso utilizzato nel gestionale per la preventivazione dei prodotti, garantendo così continuità e semplicità di utilizzo per gli agenti.
Il lancio della nuova area riservata rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento digitale avviato da Giver negli ultimi mesi, che ha già visto il debutto del nuovo sito istituzionale e il rafforzamento delle attività di comunicazione online.
Nelle prossime settimane la piattaforma verrà progressivamente arricchita con nuove funzionalità dedicate al trade, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente l’interazione tra il tour operator e la rete delle agenzie.