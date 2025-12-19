Gli articoli più letti dell’Agenzia di Viaggi e ViaggiOff
L’annosa querelle sulla Bolkestein, il dietro le quinte di una trattativa su Alpitour, la storia di una famiglia che ha segnato il settore turistico italiano. E tante notizie riguardanti il settore aereo: dall’immancabile Ryanair a Pegasus, da Alitalia a Boeing, sfiorando l’attualità della guerra in Medio Oriente. Infine, un passaggio nel settore del lusso, con l’Orient Express. La top ten 2025 de L’Agenzia di Viaggi Magazine, raccontata attraverso i dieci articoli online più letti dell’anno. A cui fa seguito il consumer ranking del nostro ViaggiOff.it
I DIECI TRADE
Al primo posto su lagenziadiviaggimag.it svetta “Balneari, colpo di scena: l’Ue boccia la Bolkestein” del 30 maggio, a firma Andrea Lovelock, a proposito della petizione di una cittadina italiana contro la direttiva per incompatibilità con le aree costiere protette, accolta dalla Commissione petizioni del Parlamento europeo.
Al secondo e quinto posto, due articoli sulla piattaforma Tad (Travel Agent Direct) di Ryanair, creata in Italia per facilitare l’acquisto dei biglietti aerei della low cost irlandese tramite le agenzie. Al terzo posto, “Dai Beatles a Veratour: storia della famiglia Pompili”, intervista del direttore Roberta Rianna, che racconta la storia epica di musica e d’amore, prima che di turismo, di Carlo e dei figli, Stefano e Daniele, e della loro creatura, Veratour, secondo tour operator per dimensioni e fatturato in Italia. Al quarto posto, l’articolo “Vendita Alpitour, passo indietro di Aponte” sulla trattativa del Gruppo Msc Cruises con la Tip – Tamburi Investment Partners – per il suo ingresso in Alpitour World, interrotta per volontà del patron del mare, Gianluigi Aponte, orientato su altri investimenti.
Politica internazionale e voli commerciali al centro dell’articolo al sesto posto, “Guerra in Medio Oriente: la mappa dei voli cancellati” del 23 giugno, a seguito dell’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani, ai raid israeliani contro l’antica Persia e alla controffensiva dell’Iran sulle basi militari statunitensi in Qatar. Settimo, ottavo e decimo posto ancora dedicati al settore aereo: “Pasticciaccio Pegasus: a terra 1.800 passeggeri”, “La bad Alitalia chiude. Ma il brand ha futuro” e “Boeing rialza (finalmente) la testa” forniscono un quadro delle difficoltà e delle prospettive, portando il lettore tra i disagi per i viaggiatori del vettore turco, il futuro dello storico marchio italiano e la ripresa del costruttore Usa, dopo un annus horribilis.
Si passa al lusso, e alle rotaie, nell’articolo al nono posto, “Orient Express, il glory day di Barletta”, intervista firmata Rianna al ceo di Arsenale Group, Paolo Barletta, e al suo sogno diventato realtà con l’inaugurazione del primo dei sei treni Orient Express – La Dolce Vita e delle sue «crociere ferroviarie» di gran lusso in luoghi iconici come Matera, Montalcino e Taormina.
I DIECI CONSUMER
Ben diversa la top ten su ViaggiOff, il giornale online di informazione turistica unconventional, spin off de L’Agenzia di Viaggi Magazine con taglio consumer. L’articolo più letto è del 12 settembre: “Fenomeno dupe destination, l’anti over-tourism e caro prezzi”, che importa nel travel il concetto di “copia”, già presente in altri settori, rintracciando mete affascinanti alternative a quelle più famose, lontane dal turismo di massa e più economiche delle destinazioni “originali”. Di mete famose, invece, si parla in “Rotterdam 2025, nuovi musei tra design e archeologia industriale”, il quarto articolo più letto, e in “Spiagge imperdibili in Europa: le magnifiche quattordici”, che chiude la top ten portando il lettore a fantasticare tra calette nascoste, indirizzi glamour e paradisi per sportivi, dalla Sardegna alla Galizia, da Malta a Creta, dall’Algarve alla Campania, solo per citarne alcune.
Quando si narra di turismo, non si può non parlare di gastronomia: per questo, al secondo posto degli articoli più letti troviamo “Ristoranti top, i migliori in Italia ed Europa per The Fork”, dove si scopre che il più amato in Italia è La Ripadoro di Rivalto, in provincia di Pisa. In Francia, al primo posto delle preferenze c’è Cellar, a Parigi; in Spagna, il miglior ristorante è L’Antiquari Gastronòmic di Barcellona; in Germania, The Taste of Beef and Seafood, a Berlino.
Sul gradino più basso del podio si trova “Bagni di fieno e banya siberiana: l’aprés-ski più insolito in alta quota”, che apre le porte al relax in montagna, tra il Bowtech e il Kraxenofen, la banya siberiana e l’esperienza di un Bagno Brechl. Quinto posto per il “Glamping sull’acqua: il primo (e unico) villaggio galleggiante è in Friuli”: un unicum nel settore a pochi passi dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro e di Bibione.
Non poteva mancare un articolo sul “Foliage, cinquanta sfumature di viaggi d’autunno”, al sesto posto con le località e i sentieri più suggestivi, dalle Dolomiti ai Monti Iblei, dalla Val d’Orcia all’Eremo di Sant’Egidio, in Abruzzo. Seguono, in classifica, “Il bello di viaggiare da soli. Dove andare e perché farlo” e “Dove viaggeremo nel 2026? I Best in Travel di Lonely Planet” con consigli sulle prossime mete, tra cui Lisbona, Istanbul, Botswana e la super pop Corea del Sud. Infine, spazio alle curiosità in “Come fanno a volare gli aerei? Cinque cose (più una) che non sai”.